Дом бывшего игрока сборной Эстонии загорелся после попадания молнии и сгорел(2)
В понедельник молния попала в дом бывшего игрока национальной сборной по баскетболу и руководителя баскетбольной школы Рейнара Халлика. В итоге домохозяйство сгорело.
В понедельник молния попала в дом бывшего игрока национальной сборной по баскетболу и руководителя баскетбольной школы Рейнара Халлика. В итоге домохозяйство сгорело.
Друзья Халлика поделились в Facebook фотографиями с места происшествия и призывают эстоноземельцев помочь построить Халлику новый дом.
"В огне Райнер потерял все имущество — мебель, одежду, игрушки 5-летней дочки и другое. Ничего не удалось спасти. Рейнар смелый эстонец. Его первый комментарий был откровенным и простым: Что теперь, начнем все сначала. Мне не нужна помошь, мы и так справимся!"
Особенно тяжело начинать с нуля. Друзья просят поддержать баскетболиста и перечислить деньги на его счет: EE651010562410230008 REINAR HALLIK, с пояснением „Tagasi koju”.
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