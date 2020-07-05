Дом бывшего игрока сборной Эстонии загорелся после попадания молнии и сгорел

Друзья Халлика поделились в Facebook фотографиями с места происшествия и призывают эстоноземельцев помочь построить Халлику новый дом.

"В огне Райнер потерял все имущество — мебель, одежду, игрушки 5-летней дочки и другое. Ничего не удалось спасти. Рейнар смелый эстонец. Его первый комментарий был откровенным и простым: Что теперь, начнем все сначала. Мне не нужна помошь, мы и так справимся!"

Особенно тяжело начинать с нуля. Друзья просят поддержать баскетболиста и перечислить деньги на его счет: EE651010562410230008 REINAR HALLIK, с пояснением „Tagasi koju”.



