Должность еврокомиссара: Ратасу придется искать еще и кандидата-мужчину?

Члены Европарламента Андрус Ансип и Урас Паэт сообщили в соцсетях, что Ляйен потребовала от каждой страны представить по два кандитата, из которых она сама выберет подходящего. Ляйен хочет видеть в новом составе комиссии одинаковое количество мужчин и женщин, поэтому ожидает от правительств стран по два кандидата разного пола.

”Так что правительству Эстонии придется найти еще одного кандидата”, — заключает Паэт.

Позавчера премьер-министр Юри Ратас направил в Еврокомиссию письмо, в котором выдвинул кандидатуру Кадри Симсон на пост замещающего еврокомиссара .

Днем ранее министры ЕС приняли решение, по которому Эстония и Румыния получили право назначить на замену комиссарам, покинувшим своим посты в связи с выборами в Европарламент, других.