10.07.2019, 16:10

Должность еврокомиссара: Ратасу придется искать еще и кандидата-мужчину?


rus.delfi.ee
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Должность еврокомиссара: Ратасу придется искать еще и кандидата-мужчину?
Kollaaž

Сегодня кандидат в председатели Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен выступила перед фракцией ”Обновление Европы” (бывшая АЛДЕ) , в которую входят и депутаты от Партии реформ и Центристской партии.

Члены Европарламента Андрус Ансип и Урас Паэт сообщили в соцсетях, что Ляйен потребовала от каждой страны представить по два кандитата, из которых она сама выберет подходящего. Ляйен хочет видеть в новом составе комиссии одинаковое количество мужчин и женщин, поэтому ожидает от правительств стран по два кандидата разного пола.

”Так что правительству Эстонии придется найти еще одного кандидата”, — заключает Паэт.

Позавчера премьер-министр Юри Ратас направил в Еврокомиссию письмо, в котором выдвинул кандидатуру Кадри Симсон на пост замещающего еврокомиссара .

Днем ранее министры ЕС приняли решение, по которому Эстония и Румыния получили право назначить на замену комиссарам, покинувшим своим посты в связи с выборами в Европарламент, других.

Против этого решения выступил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который считает, что до нового созыва комиссии нет необходимости назначать вместо покинувших должность комиссаров замещающих комиссаров.

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