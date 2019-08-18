Должен ли Март Хельме подать в отставку? Опрос RusDelfi

Вахер никуда не ушел. А несколько политиков потребовали отставки самого Хельме. Они заявили, , что министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и его сын министр финансов Мартин Хельме вредят репутации и безопасности Эстонии.

Как вы считаете, должен ли Март Хельме подать в отставку?