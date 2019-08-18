Должен ли Март Хельме подать в отставку? Опрос RusDelfi

Март Хельме снова в центре скандала. На этот раз он хотел заставить главу полиции Эльмара Вахера покинуть свой пост.
Вахер никуда не ушел. А несколько политиков потребовали отставки самого Хельме. Они заявили, , что министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и его сын министр финансов Мартин Хельме вредят репутации и безопасности Эстонии.
Как вы считаете, должен ли Март Хельме подать в отставку?
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