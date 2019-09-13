Должен ли был один из Хельме уйти в отставку после попытки увольнения Вахера? Смотрите, как Кылварт уходит от ответа

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Вчера в передаче Delfi в прямом эфире участвовал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Среди тем, о которых зашел разговор, была и летняя попытка освободить от должности главу полиции Эльмара Вахера со стороны министра финансов Мартина Хельме, который тогда замещал своего отца, министра внутренних дел Марта Хельме. На видео можно увидеть, каково отношение Кылварта к данному инциденту и роли премьер-министра Юри Ратаса в нем.