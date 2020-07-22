Должен ли автомобиль пропускать самокат? Можно ли велосипедисту ехать по пешеходному переходу? Ответы RusDelfi на главные дорожные вопросы лета

Самая распространенная ситуация: велосипедист и "самокатчик" доезжают до пешеходного перехода, никто из них не спешивается, оба пересекают проезжую часть. Как быть? Оба правы? Оба не правы? Прав только один из них? Ответ есть у старшей смены дорожной службы Йыхвиского отделения полиции Анники Эльм:

”В упомянутом случае, велосипедист и управляющий самокатом квалифицируются под разные юридические акты. Поскольку велосипед является транспортным средством, на велосипедистов распространяются правила водителей транспортных средств. Управляющий самокатом, исходя из закона о дорожном движении, является не водителем, а пешеходом. В связи с этим, относительно велосипедистов и управляющих самокатами действуют разные предписания дорожного движения.

На нерегулируемом пешеходном переходе управляющий самокатом имеет преимущество только в случае, если он удостоверился, что водитель моторного транспортного средства его заметил (как и пешеход — прим. RusDelfi). У велосипедистов такого преимущества нет, если они пересекают пешеходный переход не спешиваясь. Если же велосипедист сходит с велосипеда и ведет велосипед рядом с собой, то он становится пешеходом и получает преимущество на нерегулируемом пешеходном переходе", — говорит офицер полиции.

"Именно поэтому нужно постоянно напоминать детям о серьезности и потенциальных опасностях при передвижении на велосипеде, так как в определенные моменты молодые велосипедисты должны будут принимать решения как водители транспортных средств”, — добавляет Эльм.

Также помните, что велосипедисту запрещено ехать по тротуару, за исключением всего трех случаев:

Если велосипедисту меньше 13 лет, а его сопровождают не более двух взрослых

Если велосипедист везет в велосипедном кресле малолетнего ребёнка

Если движение по проезжей части существенно затруднено из-за состояния дороги



Критерии последнего пункта немного размыты, но главный итог ясен: самокатчик = пешеход, велосипедист старше 13 лет = водитель. Это подтверждает и Департамент шоссейных дорог:

"Если велосипедист едет по велосипедно-пешеходной дорожке и хочет пересечь дорогу, водитель не обязан ему уступать. Даже если речь идет о нерегулируемом (без светофора) перекрестке, водители автомобилей не должны уступать дорогу", - объясняют там.