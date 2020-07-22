22.07.2020, 08:40

Должен ли автомобиль пропускать самокат? Можно ли велосипедисту ехать по пешеходному переходу? Ответы RusDelfi на главные дорожные вопросы лета

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Нина Брянцева
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Jalgratturid bussiradadel 1.06.2020
Jalgratturid bussiradadel 1.06.2020Foto: Andres Putting

Сезон самокатов и велосипедов в самом разгаре. Любители этих транспортных средств попадают ДТП из-за невнимательности и незнания правил: они отличаются для велосипедов и самокатов. RusDelfi объясняет правила дорожного движения, чтобы облегчить жизнь и тем, кто пользуется двухколесным транспортом, и водителям автомобилей.

Самая распространенная ситуация: велосипедист и "самокатчик" доезжают до пешеходного перехода, никто из них не спешивается, оба пересекают проезжую часть. Как быть? Оба правы? Оба не правы? Прав только один из них? Ответ есть у старшей смены дорожной службы Йыхвиского отделения полиции Анники Эльм:

”В упомянутом случае, велосипедист и управляющий самокатом квалифицируются под разные юридические акты. Поскольку велосипед является транспортным средством, на велосипедистов распространяются правила водителей транспортных средств. Управляющий самокатом, исходя из закона о дорожном движении, является не водителем, а пешеходом. В связи с этим, относительно велосипедистов и управляющих самокатами действуют разные предписания дорожного движения.

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На нерегулируемом пешеходном переходе управляющий самокатом имеет преимущество только в случае, если он удостоверился, что водитель моторного транспортного средства его заметил (как и пешеход — прим. RusDelfi). У велосипедистов такого преимущества нет, если они пересекают пешеходный переход не спешиваясь. Если же велосипедист сходит с велосипеда и ведет велосипед рядом с собой, то он становится пешеходом и получает преимущество на нерегулируемом пешеходном переходе", — говорит офицер полиции.

"Именно поэтому нужно постоянно напоминать детям о серьезности и потенциальных опасностях при передвижении на велосипеде, так как в определенные моменты молодые велосипедисты должны будут принимать решения как водители транспортных средств”, — добавляет Эльм.

Также помните, что велосипедисту запрещено ехать по тротуару, за исключением всего трех случаев:

  • Если велосипедисту меньше 13 лет, а его сопровождают не более двух взрослых
  • Если велосипедист везет в велосипедном кресле малолетнего ребёнка
  • Если движение по проезжей части существенно затруднено из-за состояния дороги


Критерии последнего пункта немного размыты, но главный итог ясен: самокатчик = пешеход, велосипедист старше 13 лет = водитель. Это подтверждает и Департамент шоссейных дорог:

"Если велосипедист едет по велосипедно-пешеходной дорожке и хочет пересечь дорогу, водитель не обязан ему уступать. Даже если речь идет о нерегулируемом (без светофора) перекрестке, водители автомобилей не должны уступать дорогу", - объясняют там.

Велосипедист имеет право пересечь дорогу по пешеходному переходу, но он должен помнить, что:

  • У него нет привилегии перед водителями.
  • Он не должен подвергать опасности пешехода (соблюдать дистанцию).
  • Он должен пересекать дорогу на пешеходном переходе с нормальной скоростью пешехода (около 5-7 км / ч).


Исключение из этого правила: водители автомобилей должны уступать дорогу велосипедистам, при повороте направо или налево. Это означает, что водители должны уступать место велосипедисту только в том случае, если велосипедист пересекает дорогу, на которую поворачивает водитель.

Фото: Департамент полиции и погранохраны


И последнее про велосипедистов — дети, управляющие велосипедом, должны обязательно носить велосипедный шлем. На взрослых (старше 16 лет) это правило пока не распространяется, но редакция RusDelfi рекомендует не пренебрегать собственной безопасностью.

Самокат (в настоящее время также электрический самокат) — это вспомогательное средство пешехода. Таким образом, при движении по пешеходному переходу у тех, кто едет на самокате, как и у любого пешехода — преимущество. Важно помнить, что самокат должен пересекать дорогу с нормальной пешеходной скоростью 5-7 км / ч.

"С точки зрения безопасности дорожного движения, лучше всего сойти со скутера, избегая таким образом спешки и не создавая опасность”, — уточнили в департаменте.

А можно ли двигаться на самокате по проезжей части? Ответ прост. Так как самокат формально не является транспортным средством, то двигаться на нем вы должны в соответствии с правилами для пешеходов. То есть, передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. Если таковых нет — самокат может двигаться по левой стороне дороги.

На данный момент рассматривается поправка к Закону о дорожном движении, которая устанавливает правила движения легких транспортных средств (включая электрические самокаты). Однако в силу такие правила еще не вступили.

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