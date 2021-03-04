Доля опасного "британского" штамма коронавируса в Эстонии увеличивается

"Как известно, этот штамм вируса распространяется быстрее", отметила профессор медицинской микробиологии и вирусологии ТУ Кристи Хуйк.

Если раньше в основном британский штамм прибывал в Эстонию из-за границы, то. нынешняя тенденция показывает, что штамм уже активно распространяется и внутри страны.

А что касается еще одного опасного "южноафриканского" штамма вируса, то здесь есть хорошие новости.

"В случайной выборке мы не обнаружили "южноафриканского" штамма. Тем не менее мы знаем, что он был завезен в страну. Мы выявили его у восьми человек. Все они привезли его из-за границы. Интересно и то, что в последние недели этот штамм прибывал из Танзании", — сообщила Хуйк.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!