Доля опасного "британского" штамма коронавируса в Эстонии увеличивается

К настоящему моменту случайная выборка тестов показала, что так называемый "британский" штамм коронавируса составляет примерно 13% от всех представленных в Эстонии штаммов коронавируса, передает rus.err.
"Как известно, этот штамм вируса распространяется быстрее", отметила профессор медицинской микробиологии и вирусологии ТУ Кристи Хуйк.
Если раньше в основном британский штамм прибывал в Эстонию из-за границы, то. нынешняя тенденция показывает, что штамм уже активно распространяется и внутри страны.
А что касается еще одного опасного "южноафриканского" штамма вируса, то здесь есть хорошие новости.
"В случайной выборке мы не обнаружили "южноафриканского" штамма. Тем не менее мы знаем, что он был завезен в страну. Мы выявили его у восьми человек. Все они привезли его из-за границы. Интересно и то, что в последние недели этот штамм прибывал из Танзании", — сообщила Хуйк.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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