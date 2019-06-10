Долги Сависаара не сокращаются. Больше всего политик должен Харламову и Кальюлайду(49)
Бывший мэр Таллинна, а ныне — депутат столичного горсобрания Эдгар Сависаар, согласно свежей декларации экономических интересов, уже несколько лет подряд имеет долги на общую сумму почти 109 000 евро перед частными лицами.
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