Долги Сависаара не сокращаются. Больше всего политик должен Харламову и Кальюлайду

В минувшем году доходы Сависаара составили 61 209,81 евро, годом раньше — 82 879,82 евро.

Несколько лет подряд Сависаар декларирует кредитную нагрузку в 108 957 евро, которая образовалась в силу взятых у частных лиц в долг денег.

Самый большой долг у бывшего градоначальника перед бизнесменом Олегом Харламовым (50 000), далее идет кредит политика Раймонда Кальюлайда (35 000), третьим по величине — долг перед бизнесменом Александром Кофкиным (23 957).

Кальюлайд сказал недавно Ärileht, что не опасается того, что Сависаар не выполнит своих обязательств.