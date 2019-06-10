10.06.2019, 19:01

Долги Сависаара не сокращаются. Больше всего политик должен Харламову и Кальюлайду

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Сийри Лийва
Сийри Лийва
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Edgar Savisaar Hundisilmal
Edgar Savisaar HundisilmalFoto: Rauno Volmar

Бывший мэр Таллинна, а ныне — депутат столичного горсобрания Эдгар Сависаар, согласно свежей декларации экономических интересов, уже несколько лет подряд имеет долги на общую сумму почти 109 000 евро перед частными лицами.

В минувшем году доходы Сависаара составили 61 209,81 евро, годом раньше — 82 879,82 евро.

Несколько лет подряд Сависаар декларирует кредитную нагрузку в 108 957 евро, которая образовалась в силу взятых у частных лиц в долг денег.

Самый большой долг у бывшего градоначальника перед бизнесменом Олегом Харламовым (50 000), далее идет кредит политика Раймонда Кальюлайда (35 000), третьим по величине — долг перед бизнесменом Александром Кофкиным (23 957).

Кальюлайд сказал недавно Ärileht, что не опасается того, что Сависаар не выполнит своих обязательств.

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