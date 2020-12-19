Докторская работа: русскоязычные жители Эстонии делятся по интегрированности на четыре группы

В своей работе Леппик изучила способы интеграции русскоязычного населения и то, как на их интеграцию повлиял транснационализм (ситуация, в которой индивид, социальная группа или организация находятся одновременно "здесь и там", в двух разных социальных пространствах и/или повседневных мирах — прим. ред.).
Во-первых, Леппик выделила мультиактивную космополитическую интегрированную группу, которая образует пятую часть русскоязычного населения: в нее входят люди, хорошо интегрированные практически во все социальные сферы и имеющие доступ к различным ресурсам; они хорошо говорят по-эстонски, большинство имеет эстонское гражданство.
Вторую группу автор назвала институционально интегрированной: представители этой группы составляют треть русскоязычного населения, им характерны высокое доверие к государственным институтам, их политическая активность высока, они ходят на выборы, как местные, так и парламентские; большинство имеет гражданство и родились в Эстонии, эстонским языком по меньшей мере пассивно владеют около 40%.
Третья группа, или этнокультурно интегрированные люди составляют четверть русскоязычного населения: эти люди активны на уровне общины и отождествляют себя с остальными русскоязычными жителями Эстонии; половина представителей этой группы религиозна, они не участвуют в политической жизни страны, а у большинства нет эстонского гражданства.
Последнюю группу Леппик охарактеризовала как слабо интегрированную: примерно половина — среднего возраста, большинство имеют российское или неопределенное гражданство (обладателей серых паспортов в этой группе больше всего), уровень владения эстонским языком низкий, в финансовом плане дела у них идут скорее плохо, безработных в этой группе больше всего.
По словам Леппик, исследование показывает, что в вопросе интеграции не стоит грести под одну гребенку все русскоязычное население. Она считает, что необходимо концентрироваться на причинах, мешающих русскоязычному населению участвовать в различных сферах жизни общества.
Подробнее об исследовании можно прочитать здесь.
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