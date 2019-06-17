Докторская работа: на каких песчаных пляжах Эстонии повышенная радиоактивность?

Тяжелые материалы концентрируются (как на различной глубине, так и на поверхности) в тонкие слои, в которых могут встречатся и минералы (например циркон, рутил, монацит, ильменит и др.), содержащие в себе природные радиоактивные изотопы. Они вызывают повышенный радиоактивный фон и теоретически могут представлять опасность для здоровья людей.

Ярвевилл в своей работе исследовала песчаные пляжи на Северо-Востоке (например, Нарва-Йыэсуу), Юго-Западе Эстонии (Лемме), на Чудском озере и многих других местах.

Наибольшую радиоактивность показали пробы из Лемме. Еще одно место, где наблюдается повышенная радиоактивность — Алайыэ (Чудское озеро).

В ходе работ были обнаружены минералы (например, псевдорутил), которых ранее на местах исследований не находили.

Автор заверяет: несмотря на то, что местами на побережье наблюдается повышенный радиоактивный фон, за здоровье жителям опасаться не стоит. ”Природный радиоактивный фон окружает нас повсюду, и, например, летая на самолете, мы получаем гораздо большую дозу радиации”, — пишет Ярвелилль.