Доктор Васильев и его врачебные советы возвращаются в телеэфир!

В связи с прекращением эфирного вещания "Таллиннского телевидения" (Tallinna TV) многих интересующихся медицинской тематикой поклонников телеведущего Виктора Васильева терзал вопрос: где теперь можно будет увидеть его веселые медицинские консультации? Сегодня стало известно, что программа возвращается на другом телеканале под другим названием.
После закрытия Tallinna TV Васильев говорил, что прощаться с телеэфиром он не собирается, и предложения ему поступают. Сейчас выяснилось, какое из них стало для него наиболее привлекательным.
Посвященная медицинским вопросам программа Виктора Васильева будет выходить на Kanal 2 и носить название "Теледоктор Виктор Васильев". Дебют состоится уже 2 ноября в 18.30.
Ничего нового телевизионщики и ведущий изобретать не будут, формат успешной передачи останется по существу тем же самым. Так что каждую субботу в прямом эфире он будет рассказывать зрителям о борьбе с болезнями и их профилактике. Вопросы принимаются по телефону и через социальные сети.
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