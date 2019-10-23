Доктор Васильев и его врачебные советы возвращаются в телеэфир!

После закрытия Tallinna TV Васильев говорил, что прощаться с телеэфиром он не собирается, и предложения ему поступают. Сейчас выяснилось, какое из них стало для него наиболее привлекательным.

Посвященная медицинским вопросам программа Виктора Васильева будет выходить на Kanal 2 и носить название "Теледоктор Виктор Васильев". Дебют состоится уже 2 ноября в 18.30.

Ничего нового телевизионщики и ведущий изобретать не будут, формат успешной передачи останется по существу тем же самым. Так что каждую субботу в прямом эфире он будет рассказывать зрителям о борьбе с болезнями и их профилактике. Вопросы принимаются по телефону и через социальные сети.