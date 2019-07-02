Доктор в свете истории маленькой Аннабель: реальность такова, что покупку танков правительства считают важнее здоровья людей

”Например, сейчас наш фонд поддерживает брата и сестру с генетическим заболеванием, лечение которого обходится в более 300 000 евро в год! Людей, которые могли бы ежегодно тратить на лечение ребенка такие суммы, в нашем обществе очень мало”, — продолжает он.

Доктор отмечает, что при выводе нового лекарства на рынок обнародуются и результаты исследования эффективности. ”Я советую всегда выяснить, кто финансировал исследование. Если оно финансировалось за счет производителя этого лекарства, то всегда возникает сомнение в объективности тестов”.

”Человека, страдающего от тяжелой или редкой болезни это ставит в крайне сложную ситуацию. Расходы на лечение велики — вернее, огромны — но выздоровления никто не гарантирует. Это замкнутый круг, где разработавшая новое лекарство фирма диктует свои правила игры, ставя пациента в безвыходное положение: плати или страдай. Именно для этого по всему миру с целью покрытия расходов на дорогостоящее лечение создаются различные благотворительные фонды”.

”Я думаю, проблему могло бы решить финансирование независимых исследований со стороны государства. Таким образом можно было бы контролировать производителей”.

”Курьез заключается в том, что страны до сих пор не внесли борьбу с раком и диабетом в государственные программы. Даже самая богатая и могучая страна — США, пока в должной мере не финансирует исследования, которые помогли бы окончательно победить онкологические заболевания и диабет”.