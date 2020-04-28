Доктор Попов: из 60 инфицированных за неделю — 18 не догадываются, где они заразились

"На Сааремаа ситуация стабилизируется, с 30 апреля мы заканчиваем работу полевого госпиталя, сегодня начинает работу в обычном режиме больница Курессааре, планируем восстановить плановое лечение. Когда будет место для безопасного лечения, тогда можно и переходить к плановому лечению. Благодарю всех коллег, врачей, спасателей, Силы обороны. Результаты хорошие, больница Курессааре восстанавливается после кризиса.

Ситуация стабилизируется не только на Сааремаа, а по всей Эстонии. За последние сутки мы не потеряли ни одного человек. Зараженных все меньше. Но все равно проблемы есть. За неделю добавилось 60 новых случаев. 18 пациентов не смогли сказать, где они заразились. Они могли заразиться коронавирусом в подъезде, на работе, в общественном транспорте. Будем внимательны и осторожны", — сказал Попов.

Репс говорила про сферу образования. "Мы распределим 15 миллионов евро на образование по интересам. Организации в основном были закрыты с середины марта, многие работают за договора. Таких учреждений более 500. В этой сфере есть потребность и у частных школ и частных детских садов. Мы будем принимать решения быстро, чтобы все нуждающиеся получили средства. Дополнительную информация смотрите на сайте Министерства образования. Там есть все формы ходатайства, бюрократия сведена к минимуму", — подчеркнула Майлис Репс.

"С 4 мая те, кто проживают на острове Саарема, могут свободно добираться на материк. С 18 мая планируем вернуться к обычному режиму передвижения между Сааремаа и остальной частью Эстонии. Но отмечу, что это в случае, если ситуация продолжить нормализоваться", — заявил Аэг.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!