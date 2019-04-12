12.04.2019, 08:45

Доктор: если человек приходит в EMO со смешной проблемой, то он должен заплатить за это 20-30 евро

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Айве Мыттус
Айве Мыттус
EST
Доктор: если человек приходит в EMO со смешной проблемой, то он должен заплатить за это 20-30 евро
See igivana kiirabiauto küll iga päev väljasõitudel ei käi, kuid kriisiolukorras on selleks võimeline küll.Argo Ingver

”Если человек приходит в EMO (отделение экстренной медицины — прим.ред) со смешной проблемой, то он должен оплатить эту услугу из своего кармана”, — сказал председатель правления Эстонского союза скорой помощи доктор Аго Кыргвеэ в интервью изданию Maaleht.

Журналист отметил, что по сравнению, например, с 2011 годом, нагрузка на отделения экстренной медицины существенно возросла и количество визитов увеличилось на 10%.

”Да, это так. Нагрузка на отделения экстренной медицины растет во всем мире, не только в Эстонии. Люди на самом деле во многих случаях, мягко говоря, ленивые. Любят сладкое и хотят получить все и сразу. Многие даже не знают, кто их семейный врач, где он находится и есть ли он вообще”, — сказал Кыргвеэ.


”В 2017 году в отделения экстренной медицины обратились около 462 000 человек, то есть каждый третий житель Эстонии. Из них примерно 150 000 человек не нуждалось в неотложной помощи”.

Доктор отметил, что лечение у семейного врача в несколько раз дешевле, чем лечение в EMO, поскольку задача последнего — быстро поставить диагноз человеку в тяжелом состоянии, что означает проведение дифференциальной диагностики в виде анализов и исследований максимальной интенсивности. Если в отделении экстренной медицины амбулаторный случай обходится в среднем 67 евро, то у семейного врача всего 17.

Кыргвеэ полагает, что одна из причин проблемы кроется в низкой осведомленности людей. ”Неотложная медицина не должна быть услугой комфорта, она должна предоставлять помощь в зависимости от состояния. Я убежден, что если человек приходит в EMO со смешной проблемой, то он должен оплатить услугу из своего кармана”, — продолжил он, приведя в пример Финляндию.

”Я думаю, что человек должен платить 20-30 евро, никто от этого не умрет. А если обращение обосновано, то, конечно, ничего платить не придется. Не надо бояться, что если денег нет, то помощи не получишь. Получишь. При необходимости мы и сейчас выписываем тем, у кого нет с собой пяти евро, счет, и 90% этих счетов оплачиваются”.

”Если человек за что-то платит, то он понимает, что то, за что он платит, имеет ценность. Все бесплатные вещи недооценены. Это всегда так было”.

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