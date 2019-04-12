Доктор: если человек приходит в EMO со смешной проблемой, то он должен заплатить за это 20-30 евро

Журналист отметил, что по сравнению, например, с 2011 годом, нагрузка на отделения экстренной медицины существенно возросла и количество визитов увеличилось на 10%.

”Да, это так. Нагрузка на отделения экстренной медицины растет во всем мире, не только в Эстонии. Люди на самом деле во многих случаях, мягко говоря, ленивые. Любят сладкое и хотят получить все и сразу. Многие даже не знают, кто их семейный врач, где он находится и есть ли он вообще”, — сказал Кыргвеэ.



”В 2017 году в отделения экстренной медицины обратились около 462 000 человек, то есть каждый третий житель Эстонии. Из них примерно 150 000 человек не нуждалось в неотложной помощи”.

Доктор отметил, что лечение у семейного врача в несколько раз дешевле, чем лечение в EMO, поскольку задача последнего — быстро поставить диагноз человеку в тяжелом состоянии, что означает проведение дифференциальной диагностики в виде анализов и исследований максимальной интенсивности. Если в отделении экстренной медицины амбулаторный случай обходится в среднем 67 евро, то у семейного врача всего 17.