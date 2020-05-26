Доктор Аркадий Попов: "Должность министра мне не предложат". Большое интервью RusDelfi c супергероем Эстонии

На запрос корреспондента RusDelfi Аркадий Попов отреагировал в своей профессиональной манере — через два часа после звонка интервью уже состоялось. Как он сам признался, работать (читай — помогать) нужно быстро и эффективно, по-другому глава скорой помощи не может, а скорее, и не умеет.

Вы сказали, что в понедельник до 14:00 у вас уже состоялось четыре интервью. А вообще за время чрезвычайного положения сколько их было?

Не знаю, за сотню, наверное.

Как изменилась ваша жизнь после назначения на пост медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья?

Жизнь стала интересней, активней. Изначально я смотрел на эту работу как на дополнительную обязанность, которая вдруг возникла. Когда тебя просят о подобном — это одно дело. Когда включаешься в работу — совершенно другое. Это и долг, и интересная работа. В общем, на сегодняшний день, когда работы стало меньше, то думаю — и хорошо, что меньше.

Во время ЧП вы продолжали работать руководителем центра скорой помощи Северо-Эстонской Региональной больницы?

Я надеялся, что мне это удастся. Быстро выяснилось, что не получится. Когда я впервые пришел на работу в Департамент здоровья, то предыдущий день оказался последним, когда я был в своем кабинете в здании скорой помощи Северо-Эстонской Региональной больницы. Только с 18 мая смог полностью вернуться на свою основную работу.

Работа была очень интересная. Особенно с точки зрения выработки адреналина. Был интересен масштаб — занимался проблемой во всей стране. Сейчас в стране по-прежнему чрезвычайная ситуация, вирус никуда не исчез. До 1 июня ЧС еще продолжается, и до этого момента я принимаю участие в совещаниях Департамента здоровья.

Когда вам предложили эту должность, вы были удивлены? Вы ведь не сотрудник Департамента здоровья.

Это было неожиданно. Никакого отношению к Департаменту здоровья я не имел. Знаю, что мой коллега посоветовал меня назначить на должность главы медицинского штаба.

Кто?

Один хороший человек, заведующий реанимобильной службой, доктор Андрус Реммельгас. Когда к нему обратились, он сказал, что не хочет этим заниматься, и предложил мою кандидатуру.