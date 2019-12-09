Доклад: в последние годы уровень нетерпимости в эстонском обществе растет

Сегодня Центр по правам человека Эстонии представил свежий отчет в области прав человека, который дает обзор в области развития прав человека в Эстонии в 2018–2019 годах. В 2018–2019 годах в нескольких областях наблюдался медленный прогресс в защите прав человека, но агрессивная политическая риторика и посягательства на правовое государство, свободную журналистику и деятельность различных НКО заставляют беспокоятся о дальнейшем развитии в этой области.
Руководитель Центра по правам человека в Эстонии и редактор отчета Кари Кяспер убежден, хотя ситуация с правами человека в Эстонии ”на бумаге” улучшилась, необходимо по существу реализовывать права человека и сохранять то, что было достигнуто в прошлом, чтобы все люди чувствовали, что их ценят в Эстонии. ”Со времени обретения независимости мы претерпели значительное развитие, но распространение риторики нетерпимости и все более распространение мнения, что права человека являются правами большинства, вызывают беспокойство в будущем”, — сказал Каспер.
Впервые за всю историю составления доклада ситуация со свободой слова и выражения, которая всегда была на высоком уровне в Эстонии, вызывает беспокойство. Свобода выражения мнений находится под угрозой из-за политического давления на журналистов, критикующих правительство, несовершенного законодательства, разрешающего свободное распространение ненавистнических высказываний и выпады в сторону учреждений и гражданского общества. Автор главы о свободе слова Катрин Ньюман-Меткалф сказала, что давление на журналистов вызывает беспокойство потому, что атмосфера, в которой журналисты чувствуют необходимость использовать самоцензуру, очень опасна для свободы слова.
Многие из рекомендаций предыдущих лет стали реальностью: планируется снять неэффективное и неуместное ограничение на наружную рекламу перед выборами; канцлер юстиции станет законным защитником прав человека в Эстонии, который контролирует в том числе и защиту прав людей с ограниченными возможностями. Однако существует ряд областей, где неоднократные рекомендации экспертов не претворяются в жизнь. Например, следует прекратить неоправданное долгосрочное хранение данных о людей, обеспечить возможность голосования для заключенных, пересмотреть законы против разжигания ненависти, более активно вовлекать национальные меньшинства в политическую жизнь, также сократить неоправданные ограничения прав пациентов в психиатрических больницах.
Отчет ”Права человека в Эстонии 2020” состоит из 12 глав, авторы которых являются независимыми от правительства экспертами из различных организаций. Например, в отчете обсуждается положение национальных меньшинств, беженцев, ходатайствующих об убежище и инвалидов, а также такие вопросы, как свобода собраний, справедливость и свобода выражения мнений. Отчет публикуется с 2007 года и издается на средства от пожертвований.
Эстонский центр по правам человека является независимой неправительственной правозащитной организацией, которая вместе со своими сторонниками выступает за Эстонию, которая уважает права и свободы каждого человека.
Краткий обзор на русском языке можно найти здесь.
Полная версия отчета на эстонском языке - на сайте humanrights.ee.
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