Доклад: в последние годы уровень нетерпимости в эстонском обществе растет

Многие из рекомендаций предыдущих лет стали реальностью: планируется снять неэффективное и неуместное ограничение на наружную рекламу перед выборами; канцлер юстиции станет законным защитником прав человека в Эстонии, который контролирует в том числе и защиту прав людей с ограниченными возможностями. Однако существует ряд областей, где неоднократные рекомендации экспертов не претворяются в жизнь. Например, следует прекратить неоправданное долгосрочное хранение данных о людей, обеспечить возможность голосования для заключенных, пересмотреть законы против разжигания ненависти, более активно вовлекать национальные меньшинства в политическую жизнь, также сократить неоправданные ограничения прав пациентов в психиатрических больницах.

Отчет ”Права человека в Эстонии 2020” состоит из 12 глав, авторы которых являются независимыми от правительства экспертами из различных организаций. Например, в отчете обсуждается положение национальных меньшинств, беженцев, ходатайствующих об убежище и инвалидов, а также такие вопросы, как свобода собраний, справедливость и свобода выражения мнений. Отчет публикуется с 2007 года и издается на средства от пожертвований.

Эстонский центр по правам человека является независимой неправительственной правозащитной организацией, которая вместе со своими сторонниками выступает за Эстонию, которая уважает права и свободы каждого человека.

Краткий обзор на русском языке можно найти здесь.

Полная версия отчета на эстонском языке - на сайте humanrights.ee.