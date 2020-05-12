Доклад рабочей группы по дополнительному расследованию крушения "Эстонии" готов, но пока не публикуется(7)
Из-за чрезвычайного положения правительство не успело еще обсудить возможное возобновление расследования причин гибели парома "Эстония".
Из-за чрезвычайного положения правительство не успело еще обсудить возможное возобновление расследования причин гибели парома "Эстония".
В октябре прошлого года Таллиннский административный суд принял решение, которым обязал правительство ответить на ходатайство родственников погибших (из числа шведских граждан), в котором они просили провести дополнительное расследование по крушению парома "Эстония".
30 января правительство решило, что глава Минюста Райво Аэг сформирует рабочую группу экспертов для ответа на ходатайство родственников и выработки рекомендаций в отношении дальнейших действий.
Как сообщил пресс-секретарь министерства Мариа-Элиза Туулик, рабочая группа регулярно собиралась, анализировала выводы предыдущих расследований, встречалась с экспертами и составила для Минюста обзор своей деятельности.
"На основании этой докладной записки правительство сможет сформировать свою точку зрения по поводу того, что ответить ходатаям", - сказала Туулик. Однако у кабинета министров ввиду чрезвычайного положения еще руки не дошли до обсуждения данного вопроса. "А без этого, к сожалению, нет возможности обнародовать документ", - добавила Туулик.
Паром "Эстония" затонул по пути из Таллинна в Стокгольм 28 сентября 1994 года.
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