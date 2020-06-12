12.06.2020, 07:40

Доклад: перед Эстонией стоят две проблемы – урбанизация и депопуляция уездов


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Доклад: перед Эстонией стоят две проблемы – урбанизация и депопуляция уездов
Vaikne blond neiu.Foto: Hendrik Osula

Доклад о развитии человеческого потенциала Эстонии 2019/2020 ”Пространственные предпочтения урбанизированного общества”, опубликованный Ассамблеей сотрудничества Эстонии, исследует влияние пространства на качество жизни человека и общественные процессы.

В докладе подчеркивается, что 40% горожан в стране живут в Таллинне или его окрестностях, и единственным уездом, в котором наблюдается рост количества населения, является Харьюский, в то время как для остальной территории Эстонии характерна депопуляция. Ученые внесли предложение подготовить для Эстонии две административные модели — одну для урбанизации и вторую для депопуляции.

Согласно статистике, 69% населения Эстонии проживает в городах, и в Таллинне, в свою очередь, живут 40% горожан. В период с 2000 по 2017 годы площадь населенных территорий в Эстонии, в основном волостей неподалеку от Таллинна, увеличилась на 138 км2. За семь лет было условно образовано девять городов, равных по площади Вильянди, хотя в действительности ни одного нового города не появилось.

”Урбанизация происходит по всему миру, и Эстония не исключение. Люди, экономика и услуги концентрируются в Таллинне и вокруг него. Само по себе это не отрицательное явление, но в случае Эстонии имеют место две проблемы — урбанизация происходит стихийно и незапланированно. Во-вторых, урбанизация идет за счет уездов, то есть, имеет место их депопуляция, — рассказала главный редактор Доклада о развитии человеческого потенциала Хелен Соовяли-Сеппинг. — Понятие ”две Эстонии”, которое социологи сформулировали в 2000 году, стало реальностью в пространственном смысле”.

Городское пространство, которое следует принципам экологичного развития и обеспечивает достаточно высокое качество жизни, предполагает, что в нем хорошо жить и 8-летним, и 80-летним, и этот принцип принимается во внимание в проектировании зеленых зон, общественного транспорта и велосипедно-пешеходных дорожек.

”При стремительной и незапланированной урбанизации не оказалось времени, чтобы достичь общественной договоренности о хорошо организованном городском пространстве и развивать его сознательно. В результате образовалась городская среда, где парковочные стоянки и проезжая часть дорог занимают большую часть площади брутто, чем дороги, предназначенные для пешеходов, а доступ жителей к крупным зонам отдыха ощутимо сократился, поскольку на месте лесов и зеленых зон на окраинах больших городов появились пригородные районы”, — добавила Соовяли-Сеппинг.

Авторы доклада отмечают, что Эстонии необходимо разработать городскую политику, основой для которой станут районы города, а не границы города. Задача городской политики — соединить сети общественного транспорта и велосипедно-пешеходных дорожек, чтобы горожане, особенно такие зависимые от наличия автомобиля группы как пожилые и дети, могли передвигаться самостоятельно. Также в городах следует специально распланировать зеленые зоны, необходимые с точки зрения физического и душевного здоровья населения.

Результатом урбанизации в Эстонии является депопуляция. В период с 2000 по 2018 год население Харьюского уезда выросло на 10%, в то время как в Тартуском уезде его количество снизилось на 4%. В прочих уездах население сократилось на показатель от одной десятой до четверти.

”Это заколдованный круг, который сложно разорвать: когда люди уезжают из региона из-за исчезновения рабочих мест, в нем не остается минимального критичного количества потребителей услуг; рабочие места сокращаются, и возникает давление для прекращения оказания услуг первой необходимости. Таким образом, в различных сельских регионах, городах и прочих населенных пунктов множество людей сталкивается с проблемой доступности услуг”, — отметила Соовяли-Сеппинг.

По ее словам, этот процесс смягчается ”географической рассредоточенностью” жителей Эстонии, что также проявилось во время кризиса в связи с коронавирусом. ”У многих есть два места жительства, одно в городе, второе в сельской местности, куда они ездят на выходных и в отпуск летом. К этой группе населения можно прибавить ”транснациональные” семьи, которые живут за границей и приезжают отдыхать в Эстонию,” — рассказала Соовяли-Сеппинг.

Авторы доклада констатируют, что административная реформа не принесла долгосрочных решений проблемы депопуляции, и предлагают подготовить для Эстонии план умной депопуляции с учетом местной специфики по трем сферам: рабочие места, места проживания и базовые услуги. Это требует решения и планирования развития регионов Эстонии в двух принципиально разных плоскостях: в ключе роста и конкуренции по принципам рыночной экономики и в ключе рациональной депопуляции по принципу солидарности. Эстонии нужны две административные модели — одна для урбанизации и вторая для депопуляции.

Общая информация

Доклад о развитии человеческого потенциала Эстонии — это публикуемый раз в два года рапорт, в который включены данные и описания социально-экономического развития Эстонии, подготовленные признанными учеными.

Методика доклада базируется на международном стандарте, сформированном в докладах о развитии человеческого потенциала (Human Development Reports), которые составляются в рамках Программы развития ООН (UNDP) 1990-го года. Ежегодный рейтинг стран мира на основании индекса развития человеческого потенциала составляется с учетом множества показателей, что позволяет провести сравнительный анализ фактического качества жизни в различных странах.

В Эстонии Доклад о развитии человеческого потенциала выпускается с 1995 года. Начиная с 2006 года, он издается Ассамблеей сотрудничества Эстонии
Главным редактором девятого по счету Доклада о развитии человеческого потенциала Эстонии ”Пространственные предпочтения урбанизированного общества” стала Хелен Соовяли-Сеппинг, профессор Таллиннского университета по экологическому менеджменту, проректор и старший научный сотрудник в сфере культурной географии.

В подготовке доклада приняли участие 39 ученых Тартуского университета, Таллиннского университета, Таллиннского технического университета, Эстонского университета естественных наук, Эстонской академии художеств, Хельсинкского университета и Манчестерского архитектурного университета.

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