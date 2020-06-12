Доклад: перед Эстонией стоят две проблемы – урбанизация и депопуляция уездов

В докладе подчеркивается, что 40% горожан в стране живут в Таллинне или его окрестностях, и единственным уездом, в котором наблюдается рост количества населения, является Харьюский, в то время как для остальной территории Эстонии характерна депопуляция. Ученые внесли предложение подготовить для Эстонии две административные модели — одну для урбанизации и вторую для депопуляции.

Согласно статистике, 69% населения Эстонии проживает в городах, и в Таллинне, в свою очередь, живут 40% горожан. В период с 2000 по 2017 годы площадь населенных территорий в Эстонии, в основном волостей неподалеку от Таллинна, увеличилась на 138 км2. За семь лет было условно образовано девять городов, равных по площади Вильянди, хотя в действительности ни одного нового города не появилось.

”Урбанизация происходит по всему миру, и Эстония не исключение. Люди, экономика и услуги концентрируются в Таллинне и вокруг него. Само по себе это не отрицательное явление, но в случае Эстонии имеют место две проблемы — урбанизация происходит стихийно и незапланированно. Во-вторых, урбанизация идет за счет уездов, то есть, имеет место их депопуляция, — рассказала главный редактор Доклада о развитии человеческого потенциала Хелен Соовяли-Сеппинг. — Понятие ”две Эстонии”, которое социологи сформулировали в 2000 году, стало реальностью в пространственном смысле”.

Городское пространство, которое следует принципам экологичного развития и обеспечивает достаточно высокое качество жизни, предполагает, что в нем хорошо жить и 8-летним, и 80-летним, и этот принцип принимается во внимание в проектировании зеленых зон, общественного транспорта и велосипедно-пешеходных дорожек.

”При стремительной и незапланированной урбанизации не оказалось времени, чтобы достичь общественной договоренности о хорошо организованном городском пространстве и развивать его сознательно. В результате образовалась городская среда, где парковочные стоянки и проезжая часть дорог занимают большую часть площади брутто, чем дороги, предназначенные для пешеходов, а доступ жителей к крупным зонам отдыха ощутимо сократился, поскольку на месте лесов и зеленых зон на окраинах больших городов появились пригородные районы”, — добавила Соовяли-Сеппинг.