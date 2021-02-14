Доклад Европейского Союза о состоянии лесов: степень облесенности территории Европы увеличивается

Согласно докладу, 35% территории Европы составляют лесные угодья. Рост древесной биомассы был вызван увеличением густоты древостоя, чему способствовало устойчивое ведение лесного хозяйства. Средний запас древесины на гектар составляет 169 кубометров, что почти на треть больше, чем в 1990 году. В целом запасы древесины в Европе выросли до 31 миллиарда кубометров. Изменилась и возрастная структура лесов — по всей Европе увеличилась доля старовозрастных лесов.

Директор Института лесного хозяйства и сельской инженерии Эстонского университета естественных наук Марек Метслайд говорит, что равномерное возрастное распределение лесов является важным условием для достижения как экологических, так и экономических целей. ”Возрастной баланс лесов помогает одновременно достигать климатических целей, обеспечивать биоразнообразие лесов и стабильную доступность лесных ресурсов”, — поясняет Метслайд. ”С возрастом жизнеспособность и болезнеустойчивость лесов снижается, их подверженность различным естественным нарушениям возрастает, а в то же время начинает, к сожалению, снижаться способность лесов связывать углерод. Лесовосстановление играет важную роль в смягчении последствий изменения климата и обеспечении жизнеспособности лесов”, — говорит он. За последние три года в лесах Эстонии было посажено около 100 миллионов новых саженцев.

По словам Метслайда, Зеленое соглашение Европейского Союза затронет все секторы экономики, но лесной и деревообрабатывающий сектор, повышающий ценность древесины как экологически чистого и возобновляемого сырья, будет играть одну из ключевых ролей в достижении его целей. ”Долговечные изделия из дерева, такие как деревянные дома и мебель, позволяют удерживать сохраненный в древесине углерод в течение длительного времени. Остатки, возникающие при лесозаготовке и производстве деревянных изделий, такие как ветки и опилки, могут использоваться вместо ископаемого топлива для отопления большого числа домов”, — говорит он. Благоприятное влияние устойчивого лесоводства на смягчение последствий изменения климата также было подтверждено в докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата.