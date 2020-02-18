18.02.2020, 17:16
Дочь-красавица предпринимателя Тийта Веэбера проиграла борьбу с раком
В лондонской больнице скончалась Кристин Страусс (43) - дочь известного в Тарту предпринимателя Тийта Веэбера. Страстью и делом всей жизни женщины был туристический хутор в девственных канадских лесах, названный Wild Bear Lodge.
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