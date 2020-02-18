Дочь-красавица предпринимателя Тийта Веэбера проиграла борьбу с раком

Тойво Тянавсуу EST

Toivo Tänavsuu

В лондонской больнице скончалась Кристин Страусс (43) - дочь известного в Тарту предпринимателя Тийта Веэбера. Страстью и делом всей жизни женщины был туристический хутор в девственных канадских лесах, названный Wild Bear Lodge.