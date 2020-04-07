07.04.2020, 21:02

Добровольное выборочное тестирование на коронавирус начнется через неделю

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EST
Добровольное выборочное тестирование на коронавирус начнется через неделю
pixabay.com

Выборочное тестирование на коронавирус по всей Эстонии планируется начать 16 апреля, при этом приглашаться в добровольном порядке будут совершеннолетние люди с явными симптомами и без них, передает rus.err.

"Сейчас мы не знаем точно, сколько человек заражено, у кого болезнь пока не проявилась или как много людей заболели, но не обратились к врачу, потому что болезнь прошла легко. Но в то же время эти знания нужны не только для академических исследований, но и борьбы с вирусом и составления планов по выходу из кризиса", – объяснил вице-канцлер Министерства образования и науки

Составлять списки тех, кого следует пригласить на тестирование, будут фирмы, проводящие опросы и социологические исследования. Чтобы результат был максимально объективен, планируется охватить как можно больше разных групп.

Предполагается, что тестирование начнется 16 апреля и продлится три месяца.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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