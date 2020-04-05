Доброволец об испытании вакцины против коронавируса: "я понял, что это мой долг — взять на себя риск, чтобы помочь другим”

Как вы узнали о клиническом исследовании?

Мой друг прислал мне в Facebook ссылку и посоветовал посмотреть. Я посмотрел, написал свое имя и номер телефона. На следующий день мне позвонили. Мы обсудили детали и план исследования.

Мужчина говорит, что перед принятием окончательно решения тщательно изучил вопрос и взвесил все плюсы и минусы. ”После того, как я все изучил, я понял, что риск для меня минимален и, скорее всего, никаких проблем у меня не будет”.

”Я подумал, что если я помогу этой вакцине пройти клинические исследования и выйти на рынок, то принесу человечеству огромную пользу. Я понял, что это мой долг — взять на себя риск, чтобы помочь остальным”, — говорит Браунинг.

Как происходил процесс?

Я немного волновался, но не боялся. Когда я первый раз встретился с командой исследователей, мне провели тщательную проверку здоровья. Записали всю мою историю болезней, взяли на анализ кровь и мочу.

Перед проведением процедуры мне измерили температуру, спросили о самочувствии, не было ли у меня температуры в предыдущие 72 часа. У меня не было. Спросили, не имел ли я контактов с носителями COVID-19. Измерили давление и пульс. Все было в норме.

Что будет, если что-то пойдет не так?

С участием в исследовании я автоматом получил финансируемую правительством страховку на случай, если со мной что-то произойдет. Она действует во время исследования и после него.

Как изменился ваш распорядок дня?

Первые восемь дней я должен был ежедневно измерять температуру и записывать результаты в дневник. Также должен был записывать все проблемы со здоровьем, если они возникнут. Но он не возникли, так дневник мне больше вести не надо.

Сколько платят на участие в исследовании?

Когда я встречался с исследовательской группой и заполнял бумаги, то был уверен, что компенсации не получу. Так было написано. Но на последней встрече мне сказали, что каждый раз, когда я буду приходить на контроль, мне будут платить 100 долларов. Максимально может быть 11 проверок. Так что возможно, что я получу 1100 долларов. Но это неважно. Когда я записывался добровольцем, то вообще не думал, что получу что-то. Да и деньги это небольшие.