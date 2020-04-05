05.04.2020, 08:00

Доброволец об испытании вакцины против коронавируса: "я понял, что это мой долг — взять на себя риск, чтобы помочь другим”

 (6)
EST
Доброволец об испытании вакцины против коронавируса: "я понял, что это мой долг — взять на себя риск, чтобы помочь другим”
Foto: Ted S. Warren

16 марта трое американцев первыми в мире получили инъекцию экспериментальной вакцины от коронавируса. Изданию Eesti Ekspress удалось связаться и поговорить с одним из добровольцев, Нилом Браунингом (46).

Как вы узнали о клиническом исследовании?

Мой друг прислал мне в Facebook ссылку и посоветовал посмотреть. Я посмотрел, написал свое имя и номер телефона. На следующий день мне позвонили. Мы обсудили детали и план исследования.

Мужчина говорит, что перед принятием окончательно решения тщательно изучил вопрос и взвесил все плюсы и минусы. ”После того, как я все изучил, я понял, что риск для меня минимален и, скорее всего, никаких проблем у меня не будет”.

”Я подумал, что если я помогу этой вакцине пройти клинические исследования и выйти на рынок, то принесу человечеству огромную пользу. Я понял, что это мой долг — взять на себя риск, чтобы помочь остальным”, — говорит Браунинг.

Читайте также:

Как происходил процесс?

Я немного волновался, но не боялся. Когда я первый раз встретился с командой исследователей, мне провели тщательную проверку здоровья. Записали всю мою историю болезней, взяли на анализ кровь и мочу.
Перед проведением процедуры мне измерили температуру, спросили о самочувствии, не было ли у меня температуры в предыдущие 72 часа. У меня не было. Спросили, не имел ли я контактов с носителями COVID-19. Измерили давление и пульс. Все было в норме.

Что будет, если что-то пойдет не так?

С участием в исследовании я автоматом получил финансируемую правительством страховку на случай, если со мной что-то произойдет. Она действует во время исследования и после него.

Как изменился ваш распорядок дня?

Первые восемь дней я должен был ежедневно измерять температуру и записывать результаты в дневник. Также должен был записывать все проблемы со здоровьем, если они возникнут. Но он не возникли, так дневник мне больше вести не надо.

Сколько платят на участие в исследовании?

Когда я встречался с исследовательской группой и заполнял бумаги, то был уверен, что компенсации не получу. Так было написано. Но на последней встрече мне сказали, что каждый раз, когда я буду приходить на контроль, мне будут платить 100 долларов. Максимально может быть 11 проверок. Так что возможно, что я получу 1100 долларов. Но это неважно. Когда я записывался добровольцем, то вообще не думал, что получу что-то. Да и деньги это небольшие.

Если все пройдет хорошо, то вы уже будете защищены от вируса?

Если все пройдет хорошо — это значит, что мое тело будет распознавать вирус и будет в состоянии атаковать его еще до того, как я почувствую, что заболел. Так что полностью я от вируса не защищен, но можно сказать, что мое тело стало сильнее.

До пандемии самым большим риском для здоровья людей ВОЗ называла движение антипрививочников. Вы как участник исследования, что можете сказать по этому поводу?

Я знаю людей, которые рьяно выступают против прививок. И некоторые их переживания мне понятны. Мне кажется, здесь уместно провести параллель с ремнем безопасности автомобилей. Да, в исключительных случаях человек может погибнуть и будучи пристегнутым ремнем безопасности.

Например, если он не смог из-за ремня быстро выбраться из машины или нагнуться, когда что-то летело в лобовое стекло. Но эти случаи маловероятны. Ремни безопасности ведь используются потому, что с большой долей вероятности они спасут вам жизнь. То же самое с вакцинами: вероятность того, что они спасут вам жизнь, намного выше того, что заберут.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: