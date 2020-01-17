Добровольцы доставят пыхья-таллиннским пенсионерам пакеты помощи

Комплектация пакетов помощи начнется в субботу, 18 января в 10.00 в помещениях Пыхья-Таллиннского молодежного центра. Затем добровольцы разнесут их одиноким пенсионерам по домам. Всего в этом году пакеты от районной управы получат около 1300 одиноких пожилых людей.

”Пожилые люди нуждаются в нашем внимании, и особенно трудно приходится одиноким пенсионерам. Не случайно проект ”пакетов помощи” очень востребована. Забота о людях старшего возраста является одним из приоритетов районной управы. Поэтому в Пыхья-Таллинне продолжает работу Киноклуб для пожилых, недавно начала деятельность Академия для пожилых.”, — сказал Ярвелайд.

В этом году акция по раздаче пакетов помощи пройдет в Пыхья-Таллинне уже четвертый раз. Районная управа надеется, что пакеты помощи с хозяйственными товарами помогут пенсионерам сэкономить немного денег, которые они затем смогут потратить по своему усмотрению.