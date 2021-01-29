До завершения голосования по народному бюджету Таллинна осталось два дня

В ходе голосования по таллиннскому народному бюджету свои голоса отдали уже 16 147 горожан. Все, кто хочет принять участие в формировании облика своего района, но еще не успели проголосовать, могут это сделать до конца недели – то есть до полуночи 31 января.
По состоянию на сегодняшнее утро наиболее активное участие в народном голосовании показали жители Ласнамяэ — 4037 человек, далее следуют жители Пыхья-Таллинна (2307), Кесклинна (2002), Нымме (1898), Мустамяэ (1851), Кристийне (1589), Хааберсти (1523), и Пирита (940).
”Поскольку на сегодняшний день тысячи людей уже проголосовали, авторам проектов и их группе поддержки в оставшиеся два дня нужно быть особенно активными — не стоит надеяться на то, что для победы будет достаточно лишь голосов друзей, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. — В течение последних двух недель мы видели очень классные способы продвижения идей для народного голосования — от розыгрыша вареников, до снежной скульптуры. Оставшиеся выходные — идеальное время для последнего рывка по рекламированию своего фаворита”.
В народном голосовании могут принять участие лица в возрасте от 14 лет, чьим местом жительства согласно данным регистра народонаселения является Таллинн. Проголосовать можно не более чем за две понравившиеся идеи в районе по месту жительства. Проголосовать можно в интернете или в районной управе (на бумажном носителе). Перед голосованием нужно пройти идентификацию личности с помощью ID-карты, mobiil-ID, Smart-ID или EU eID.
В Кесклинне можно голосовать за 17 предложений, в Ласнамяэ и Кристийне за 16 идей, в Пыхья-Таллинне отобрано 13, в Хааберсти 12, Нымме 11, Мустамяэ 8 и Пирита — 5 предложений.
Таллинн впервые инициировал проект народного бюджета, объем инвестиций которого в 2021 году составляет 800 000 евро. Народный бюджет призван привлечь горожан к развитию городского пространства, дать жителям возможность представить новые идеи и принять участие в процессе принятия решений. Таким образом, в этом году в каждом районе города будет реализован один проект, предложенный жителями района и заручившийся их поддержкой.
Голосование по идеям народного бюджета продлится до полуночи 31 января, результаты огласят 3 февраля на пресс-конференции горуправы.
Ознакомиться с идеями и отдать свой голос, а также узнать местоположение пунктов голосования на местах можно на сайте народного бюджета.
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