До юбилейного праздника песни и танца осталось сто дней

По словам руководителя проекта юбилейного года Эстонской песни и танца Стена Вейдебаума, хороших примеров подготовки к юбилейному празднику уже довольно много. Например, в Ида-Вирумаа хоры собираются провести субботник в Тойла, для того чтобы общими силами привести в порядок певческую сцену, которую на своем пути также посетит праздничный огонь юбилейного праздника. Юбилейный год проведением уборки отметят также во Франции, где местные эстонцы приведут в порядок свою деревню и пригласят детей всем вместе нарисовать плакаты для проходящего сейчас конкурса рисунков ”Праздник песни 2069”.

Всех приглашают присоединиться к уборке, чтобы за оставшиеся до праздника 100 дней Эстония засияла чистотой и была готова всей страной отмечать юбилейный год песни и танца. Дополнительная информация об акции ”Сделаем” на сайте www.teemeara.ee.