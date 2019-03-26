До юбилейного праздника песни и танца осталось сто дней

Сегодня осталось ровно 100 дней до XXVII Праздника песни и XX Праздника танца ”Моя любовь”. По всей Эстонии десятки тысяч певцов и танцоров репетируют на уездных репетициях и готовятся к выступлению на юбилейном празднике. Юбилейному празднику в этом году будет также предшествовать следование праздничного огня, который в течение 33 дней будет пронесен через все уезды Эстонии. ЦУ Праздника песни и танца и организаторы дня уборки ”Сделаем” призывают всех людей присоединиться к подготовке к юбилейному празднику и очистить территории по пути следования праздничного огня, сказано в пресс-релизе.
По словам руководителя проекта юбилейного года Эстонской песни и танца Стена Вейдебаума, хороших примеров подготовки к юбилейному празднику уже довольно много. Например, в Ида-Вирумаа хоры собираются провести субботник в Тойла, для того чтобы общими силами привести в порядок певческую сцену, которую на своем пути также посетит праздничный огонь юбилейного праздника. Юбилейный год проведением уборки отметят также во Франции, где местные эстонцы приведут в порядок свою деревню и пригласят детей всем вместе нарисовать плакаты для проходящего сейчас конкурса рисунков ”Праздник песни 2069”.
Всех приглашают присоединиться к уборке, чтобы за оставшиеся до праздника 100 дней Эстония засияла чистотой и была готова всей страной отмечать юбилейный год песни и танца. Дополнительная информация об акции ”Сделаем” на сайте www.teemeara.ee.
Информацию о мероприятиях юбилейного года песни и танца можно посмотреть на сайте праздника песни и танца www.laulupidu.ee.
2019 год в Эстонии проходит под знаком ”Празднику песни 150. Юбилейный год эстонской песни и танца”, и главным событием этого года станет XXVII праздник песни и XX праздник танца ”Моя любовь”, которые пройдут на Таллиннском певческом поле и стадионе Kalev с четверга по воскресенье, 4-7 июля 2019 года, а также предшествующее этому событию движение праздничного огня по всей Эстонии.
Программа XXVII праздника песни и XX праздника танца ”Моя любовь”:
- Праздник танца, 1-е представление в четверг, 4 июля в 19:00 часов
- Концерт народных музыкантов ”Ночь каннелей” в четверг, 4 июля в 21:00 час
- Праздник танца, 2-е представление в пятницу, 5 июля в 11:00 часов
- Главный концерт народных музыкантов в пятницу, 5 июля в 14:00 часов
- Праздник танца, 3-е представление в пятницу, 5 июля в 18:00 часов
- Торжественное шествие в субботу, 6 июля с 13:00 до 18:00 часов
- Открытие праздника песни концертом ”Учителю” в субботу, 6 июля в 19:00 часов
- Большой концерт праздника песни в воскресенье, 7 июля в 14:00 часов