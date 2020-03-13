13.03.2020, 11:22

До Выру точная информация о заразившихся еще не дошла


Александер Пихлак
EST
До Выру точная информация о заразившихся еще не дошла
Foto: Gertu Võsu

Вчера министр образования и науки Майлис Репс сообщила, что, вероятно, коронавирус мог начать распространяться в Выру на праздновании одного дня рождения, так как десять выявленных вчера больных присутствовали на этом празднике. Мэр Выру Анти Аллас говорит, что у него этой информации на данный момент нет.

Информация об этом важна - с ее учетом будут корректироваться принимаемые меры. Ведь если она подтвердиться, то будет основание держать детские сады закрытыми.

"В Выру ситуация нормальная. Прежде всего дождемся (информации об участниках праздника - ред.) и исходя из этого будем действовать", - сказал Аллас.

После того, как появилось подозрение, что коронавирус мог распространиться на вышеупомянутом дне рождения, собравшем около 100 человек, в Выру сейчас закрыти детские сады.

"Если подозрение будет опровергнуто, то мы подумаем, как безопасным образом вновь возобновить работу детских садов", - пояснил Аллас.

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Согласно решению правительства, детские сады в обязательном порядке не закрываются. Местные самоуправления должны действовать по ситуации, хотя родителям рекомендовано по возможности не приводить детей в детские дошкольные учреждения. По словам Алласа, местные власти работают над тем, чтобы как-то помочь родителям, у которых нет возможности держать детей дома.

На прошлых выходных в Нави у тренера по волейболу Урмаса Тали праздновали день рождения, куда были приглашены около 100 человек. Позавчера выяснилось, что один участник праздника был инфицирован.

После торжеств, насколько известно Delfi, несколько человек, в том числе и работники Выруской волостной управы, почувствовали себя больными.

Панику вызвал тот факт, что инфицированный гость был на празднике активен, много общался с различными людьми. Но всё-таки в отношении нескольких заразившихся гостей есть сомнения: симптомы у них проявились или слишком быстро, или они не совсем соответствовали данному вирусу.

Вчера были взяты анализы некоторых участников праздника. Результаты ряда проб еще не известны, а несколько (по данным правительства) были положительными. Но к утру сегодняшнего дня мэра Выру об этом не известили.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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