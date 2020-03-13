До Выру точная информация о заразившихся еще не дошла

Информация об этом важна - с ее учетом будут корректироваться принимаемые меры. Ведь если она подтвердиться, то будет основание держать детские сады закрытыми.

"В Выру ситуация нормальная. Прежде всего дождемся (информации об участниках праздника - ред.) и исходя из этого будем действовать", - сказал Аллас.

После того, как появилось подозрение, что коронавирус мог распространиться на вышеупомянутом дне рождения, собравшем около 100 человек, в Выру сейчас закрыти детские сады.

"Если подозрение будет опровергнуто, то мы подумаем, как безопасным образом вновь возобновить работу детских садов", - пояснил Аллас.

Согласно решению правительства, детские сады в обязательном порядке не закрываются. Местные самоуправления должны действовать по ситуации, хотя родителям рекомендовано по возможности не приводить детей в детские дошкольные учреждения. По словам Алласа, местные власти работают над тем, чтобы как-то помочь родителям, у которых нет возможности держать детей дома.

На прошлых выходных в Нави у тренера по волейболу Урмаса Тали праздновали день рождения, куда были приглашены около 100 человек. Позавчера выяснилось, что один участник праздника был инфицирован.

После торжеств, насколько известно Delfi, несколько человек, в том числе и работники Выруской волостной управы, почувствовали себя больными.

Панику вызвал тот факт, что инфицированный гость был на празднике активен, много общался с различными людьми. Но всё-таки в отношении нескольких заразившихся гостей есть сомнения: симптомы у них проявились или слишком быстро, или они не совсем соответствовали данному вирусу.