20.09.2019, 11:35

До Таллинна не довезли: сегодня ночью ребенок родился прямо в карете скорой помощи

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rus.delfi.ee
EST
До Таллинна не довезли: сегодня ночью ребенок родился прямо в карете скорой помощи
Jaanus Lensment

В Раплаской больнице нет родильного отделения, поэтому будущие родители в ночь на пятницу отправились в Таллинн, но до родильного дома доехать не успели. Мальчик родился практически на границе города в машине скорой помощи.

Скорая довезла новорожденного и его родителей до больницы Пельгулинна. В Таллиннской станции скорой помощи Delfi сообщили, что с мамой и ребенком всё в порядке.

Подобные случаи в Эстонии время от времени случаются. Последний громкий случай был в декабре прошлого года, когда ехавшая из Валга в Выру женщина начала рожать на полпути. Ребенка приняла бригада скорой помощи буквально на обочине дороги. Дело в том, что в Валга закрыли родительное отделение 1 июня 2018.

В прошлом году 26 детей появились на свет по дороге в больницу и еще 36 (незапланированно) — за пределами родильных домов. В 2017 году эти цифры таковы: 19 и 50 соответственно.

В Раплаской больнице родильное отделение закрыли в начале 2012 года.

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