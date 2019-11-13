До пятницы молодые люди могут записаться в "рабочие тени"

Официально День рабочей тени, проводимый под эгидой Junior Achievement Eesti уже в 23-й раз, приходится на четверг, 21 ноября, но на самом деле тени будут преследовать предприятия и специалистов на протяжении всей следующей недели. «Не очень разумно планировать все мероприятия на единственный день – сложно сделать так, чтобы один день подошел всем. В прошлогоднем Дне рабочей тени, например, приняли участие около 3000 теней», – прокомментировала директор JA Eesti Керсти Лоор.

«Важное нововведение в этом году заключается в том, что, совместно с программой «Обратно в школу», была создана отдельная среда по адресу registreeru.tagasikooli.ee, где можно будет найти полноценный перечень должностей, позволяющих стать рабочей тенью. То есть «забронировать» время и место рабочей тени теперь очень просто. На этом же сайте находится и ссылка, по которой компании и заинтересованные специалисты могут объявить поиск рабочей тени», – отметила Лоор.

На данной момент в среде доступно около 300 должностей, но список дополняется. «Как обычно, представлены самые разнообразные сферы деятельности и специальности. Новая среда хороша еще и тем, что она дает более хороший обзор и особенно полезной окажется для молодых людей, проживающих за пределами крупных городов, поскольку позволяет выбрать конкретный регион», – объяснила Лоор, добавив, что организаторы будут рады всем предприятиям и специалистам, которые хотели бы принять участие в Дне рабочей тени и познакомить молодых людей с особенностями своей сферы деятельности.