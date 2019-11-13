13.11.2019, 20:08

До пятницы молодые люди могут записаться в "рабочие тени"


EST 4
Noorte ajaveetmise viisid
Noorte ajaveetmise viisidFoto: Anni Õnneleid

Уже на следующей неделе пройдет так называемый День рабочей тени. С целью максимально упростить организационные вопросы был открыт портал, где до пятницы (включительно) молодые люди смогут «бронировать» должности, которые их интересуют и за которыми они хотели бы понаблюдать в роли тени. На этом же портале могут зарегистрироваться и все желающие принять рабочую тень.

Официально День рабочей тени, проводимый под эгидой Junior Achievement Eesti уже в 23-й раз, приходится на четверг, 21 ноября, но на самом деле тени будут преследовать предприятия и специалистов на протяжении всей следующей недели. «Не очень разумно планировать все мероприятия на единственный день – сложно сделать так, чтобы один день подошел всем. В прошлогоднем Дне рабочей тени, например, приняли участие около 3000 теней», – прокомментировала директор JA Eesti Керсти Лоор.

«Важное нововведение в этом году заключается в том, что, совместно с программой «Обратно в школу», была создана отдельная среда по адресу registreeru.tagasikooli.ee, где можно будет найти полноценный перечень должностей, позволяющих стать рабочей тенью. То есть «забронировать» время и место рабочей тени теперь очень просто. На этом же сайте находится и ссылка, по которой компании и заинтересованные специалисты могут объявить поиск рабочей тени», – отметила Лоор.

На данной момент в среде доступно около 300 должностей, но список дополняется. «Как обычно, представлены самые разнообразные сферы деятельности и специальности. Новая среда хороша еще и тем, что она дает более хороший обзор и особенно полезной окажется для молодых людей, проживающих за пределами крупных городов, поскольку позволяет выбрать конкретный регион», – объяснила Лоор, добавив, что организаторы будут рады всем предприятиям и специалистам, которые хотели бы принять участие в Дне рабочей тени и познакомить молодых людей с особенностями своей сферы деятельности.

«Чем с более широким спектром профессий мы можем ознакомить молодых людей, тем лучше. Уже сейчас молодым людям представляется возможность стать тенью таких непохожих специалистов, как учитель йоги и тюремный чиновник. Если же хочется узнать, как выглядит рабочий день самых успешных и известных эстонских директоров, политиков и публичных людей, то до вечера четверга еще можно подать соответствующую заявку в рамках программы Töövarjupäeva Kroon, проводимого JA Alumni – организацией выпускников JA Eesti», – рассказала представитель организатора.

В рамках проекта Töövarjupäeva Kroon рабочие тени себе ищут, в числе прочих, премьер-министр Юри Ратас, посол Франции в Эстонии Эрик Ламуру, главный редактор издания Äripäev Меэлис Мандель, основательница Testilo Кристель Круустюк, присяжный адвокат Аллар Йыкс, консультант по питанию Эрик Оргу, а также контент-девелоперы Мерилин Таймре и Хенри Карпов.

Керсти Лоор пояснила, что День рабочей тени – это отличная возможность для учащегося заглянуть на место работы мечты. «Иногда оказывается, что работа совсем не похожа на представления о ней. Это очень полезный для молодых людей опыт», – добавила она.

День рабочей тени: https://registreeru.tagasikooli.ee/opilane/tule/

Проект Töövarjupäeva Kroon: http://www.jaalumni.ee/kroon#kroon-19

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