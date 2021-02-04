04.02.2021, 09:42

До половины работников домов по уходу отказываются от вакцинации. На пожилых клиентов влияют близкие

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Хелийс Раудсик
EST 22
До половины работников домов по уходу отказываются от вакцинации. На пожилых клиентов влияют близкие
Argo Ingver

Когда Delfi попытался узнать, насколько много в домах по уходу жильцов, которые отказываются от вакцинации, то выяснилось, что большей проблемой является персонал социальных учреждений. При этом проблема лишь регионом Ида-Вирумаа не ограничивается.

Издание обратилось в 172 учреждения, где находятся как пожилые, так и люди с особыми потребностями. Ответы были получены из 41-го. Конечно, эта информация не отражает полную картину, но дает представление, что ситуация с вацинированием работающих в социальных домах людей не такая уж радужная.

В ответивших на запрос домах по уходу в среднем от вакцинации отказались примерно 40% работников. Больше всего таких было в пансионате Ристипало (Пылвамаа) — 79%. Зато, кстати, в этом учреждении прививку получили 93% клиентов.

Члена правления Центра попечительства Алутагузе (Alutaguse Hoolekeskus, Ида-Вирумаа) Кристина Энтс сообщила, что среди их персонала вакцинировались 53%, а "отказники", по всей видимости, находятся под влиянием русскоязычного информационного пространства. "Мы продолжаем разъяснительную работу и надеемся выйти как минимум на 75%", — добавила она.

Руководитель пярнуского дома по уходу Таммисте Рийдо Вийлуп пояснил, что 28 сотрудников, отказавшихся от вакцинации, объяснили это противопоказаниями для их здоровья. Некоторые сотрудники социальных учреждений отказываются делать прививки потому, что не хотят быть в первых рядах и ждут, когда вакцина станет общедоступной.

Есть и несколько противоположных примеров — в Доме по уходу Хагери (Раплаский уезд) вакцинацию прошли 92% работников.

Пожилые отказываются от вакцины из-за возраста

В сети домов по уходу Южной Эстонии привито 52% жильцов. Представитель руководства сети Юло Тулик поясняет: "Отказ от вакцинации часто обосновать не могут, но в основном среди отказников те же клиенты, которые из года в год не хотят делать и другие прививки, к примеру, против гриппа. Некоторые в качестве причины называют то, что они уже пожилые и не видят в вакцинации необходимости".

Тулик отметил, что перед вакцинацией связываются с близкими клиентов, которые активно обсуждают с родственниками эту тему и влияют на их решение.

Например, в отделении по уходу Валгаской больницы из 18% отказавшихся от прививки клиентов 9% сделали это не без участия своих близких. В числе 25% отказников в Доме по уходу Коэру (Koeru Hooldekeskus, Ярваский уезд) были такие случаи, когда пожилой человек хотел вакцинироваться, но его близкие это запрещали.

Есть, конечно, как и везде, среди жителей домов по уходу и принципиальные противники вакцинации.

В Министерстве социальных дел согласны, что интерес к вакцинации в домах по уходу ниже ожидаемого, но считают, что еще рано делать какие-то выводы.

Бывает, что люди, которые поначалу с опаской относятся к вакцинации и отказываются делать прививку, потом меняют свое мнение.

"Прежде всего важно помочь людям избавляться от страхов, повышать осведомленность о системе обеспечения безопасности лекарств в Европе и дать жителям уверенность в том, что хотя процесс создания вакцин протекал быстрее обычного, никаких уступок за счет безопасности или эффективности не делается", — подвела итог чиновник Минсоцдел Хели Палусте.

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