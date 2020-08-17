До отставки Лукашенко: шахтеры Солигорска объявили о бессрочной забастовке

”Мы уже опубликовали свое решение, мы с народом и ни шага назад! Сегодня принято решение об остановке на бессрочную забастовку”, — заявили бастующие.
Представителями стачечных комитетов были озвучены главные требования к властям республики:
— признать прошедшие выборы президента страны недействительными;
— привлечь Лукашенко и председателя ЦИК Лидию Ермошину к уголовной ответственности;
— освободить всех политзаключенных, прекратить уголовное преследование протестующих;
— приостановить взимание государственными банками процентов по взятым шахтерами кредитам.
Отмечается, что к началу рабочего дня на предприятие ”Беларуськалий” в Солигорск прибыли премьер-министр страны Роман Головченко и губернатор Минской области Александр Турчин, однако к протестующим они не вышли.
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