До окончания электронного голосования на выборах в Европарламент осталось менее часа

По состоянию на 15.15 среды в электронном виде свои голоса отдали 143 550 избирателей, на 40 000 больше, чем в в 2014 году.

Электронное голосование продлится до 18 часов!

Поданный по интернету голос можно изменить в пользу другого кандидата в дни предварительного голосования на избирательном участке. В день выборов, 26 мая, свое решение изменить будет уже нельзя.