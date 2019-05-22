22.05.2019, 17:11

До окончания электронного голосования на выборах в Европарламент осталось менее часа


rus.delfi.ee
EST
До окончания электронного голосования на выборах в Европарламент осталось менее часа
Irina Mägi

Менее чем через час в Эстонии завершается электронное голосование по выборам в Европарламент.

По состоянию на 15.15 среды в электронном виде свои голоса отдали 143 550 избирателей, на 40 000 больше, чем в в 2014 году.

Электронное голосование продлится до 18 часов!

Поданный по интернету голос можно изменить в пользу другого кандидата в дни предварительного голосования на избирательном участке. В день выборов, 26 мая, свое решение изменить будет уже нельзя.

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