До конца детского конкурса историй о привидениях осталась неделя

”Изначальная цель конкурса заключалась в том, чтобы дополнить программу Дней Старого города, но в связи с чрезвычайным положением мероприятие было отменено. Однако на проведение конкурса это не повлияло. Даже наоборот — нахождение дома как раз способствует придумыванию историй и написанию рассказов. У тех, кто этого еще не сделал, есть возможность написать свою страшную историю в течение недели”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

На конкурс ”Истории о привидениях Старого города” ожидаются проиллюстрированные истории о приведениях, которые живут в Старом городе. Работы должны быть на эстонском языке. Работы можно отправлять до 30 апреля по электронной почте info@vanalinnapaevad.ee или по почте на адрес Нунне 18, Таллинн 15058. Размер рассказа должен составлять не больше одного листа. Авторы лучших работ будут награждены, а истории опубликованы в журнале Hea Laps.