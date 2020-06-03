До конца августа водители таллиннского общественного транспорта билеты продавать не будут

По словам вице-мэра Андрея Новикова, используемая в Таллинне билетная система позволяет пассажирам приобретать электронные билеты на все выданные в Эстонии проездные карточки. QR-билеты можно приобретать с помощью смартфона или через интернет. Часовые э-билеты можно купить с помощью бесконтактной банковской карты через валидатор, установленный у передней двери.

”Благодаря тому, что водители не занимаются продажей билетов, они смогут сконцентрироваться на основной деятельности и лучше придерживаться графика движения”, — сказал Новиков.

По словам Новикова, бумажные билеты приобретают, главным образом, туристы. Поскольку этим летом наплыва туристов в столице не предвидится, самое время проверить, что будет, если водители перестанут продавать билеты”, — отметил он.

Гости города смогут приобретать бумажный QR-билет в автоматах продажи билетов, расположенных на автобусном вокзале, в терминалах порта и аэропорту.

Помимо этого, Новиков подтвердил, что сейчас не рассматривается вариант повторного введения льготы, согласно которой, жители других городов получили бы право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Начиная с 1 июня Таллиннский общественный транспорт перешел на летний режим работы, согласно которому изменились графики движения большинства автобусных линий, а также всех трамвайных и троллейбусных маршрутов.