До 15 ноября в аптеках медработники будут проводить вакцинацию

В этом году вакцинация проводится уже в восьми городах и в общей сложности в 30 аптеках. В​ качестве нового города добавилась Нарва, также вакцинацию можно пройти в Таллинне, Пярну, Тарту, Раквере, Йыхви, Курессааре и Выру.

По словам Ли Роотслане, представителя Эстонского союза провизорских аптек, вакцинация против вируса гриппа обеспечивает самую надежную защиту. ”Чтобы предотвратить и уменьшить количество заболеваний и смертей, связанных с гриппом, важно, чтобы вакцинация была легкодоступна. Аптеки расположены в удобных местах и ​​открыты в течение длительного времени, что предоставляет людям возможность сделать прививку и в вечернее время, а кое-где на выходных”, — пояснила Ли Роотслане.

В аптеке можно сделать прививку от гриппа уже третий сезон, и с каждым годом эта услуга становится все более популярной. Вакцинация в аптеке значительно повысила количество вакцинированных людей среди населения Эстонии. В прошлом году в аптеках было вакцинировано более 14 тысяч человек.

В этом году повышенное внимание будет уделено соблюдению требований, обусловленных распространением COVID-19. В отличие от прошлых лет, когда вакцинация проводилась в порядке живой очереди, в этом году необходимо предварительно зарегистрироваться и прийти на место в назначенное время. Это требуется для предотвращения длинных очередей и скопления людей в аптеке.

Ни при каких обстоятельствах нельзя проводить вакцинацию, если у вас есть симптомы заболевания. Если время забронировано, но человек заболел, вакцинацию следует отложить.

Всем, кто приходит на вакцинацию, в аптеке выдают маску, также необходимо дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию с другими пациентами. Кроме того, каждого пациента просят подтвердить, что он не болен и что у него самого или в его близких контактах нет инфекции COVID-19.

Вакцинацию в аптеках проводят медицинские работники. Помимо аптек, вакцинацию можно пройти в кабинетах вакцинации или у семейного врача.

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