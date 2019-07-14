14.07.2019, 15:24
До 14 августа столичные автобусы маршрутов 7, 15, 45, 49 и 65 будут направлены в объезд
До 14 августа автобусы линий 7, 15, 45, 49 и 65 будут совершать объезд закрытых для движения улиц Лыытса и Валукоя.
До 14 августа автобусы линий 7, 15, 45, 49 и 65 будут совершать объезд закрытых для движения улиц Лыытса и Валукоя.
Участок маршрута этих линий по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса будет закрыт, автобусы будут направлены на улицу Суур-Сыямяэ. Автобусы линнии 45 будут разворачиваться на улице Суур-Сыямяэ после остановки Кеск-Сыямяэ.
На всех перечисленных линиях появится дополнительная остановка Двигатель в районе перекрестка с улицей Лыытса. Автобус 45-й линии будет совершать временную остановку Каубаяама.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео
Гибель в море? Кличко нашли в горящей яхте
По какому принципу комары выбирают свою "жертву"?
Екатерина Королева погибла в Польше