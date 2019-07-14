До 14 августа столичные автобусы маршрутов 7, 15, 45, 49 и 65 будут направлены в объезд

Участок маршрута этих линий по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса будет закрыт, автобусы будут направлены на улицу Суур-Сыямяэ. Автобусы линнии 45 будут разворачиваться на улице Суур-Сыямяэ после остановки Кеск-Сыямяэ.

На всех перечисленных линиях появится дополнительная остановка Двигатель в районе перекрестка с улицей Лыытса. Автобус 45-й линии будет совершать временную остановку Каубаяама.