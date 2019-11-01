Дню всех душ посвящается: в Таллинне в субботу пройдет бесплатный концерт

С акустической программой «Мелодия души» выступит известный эстонский певец Ярек Казар. Концерт пройдет в единственной в микрорайоне Каламая церкви Калью (ул. Калью, 1), которой в этом году исполнилось 117 лет. Перед концертом к собравшимся обратится пастор церкви Калью Тармо Лиге, который расскажет о значении Дня всех душ.

«Люди, жившие на берегу Балтийского моря, всегда темными осенними вечерами вспоминали своих предков. И в наши дни в День всех душ многие люди находят время, чтобы подумать о своей собственной душе», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Традиция приуроченных ко Дню всех душ концертов была заложена в 2009 году. Начиная с 2017 года мероприятие проходит в церкви Калью. Вход для всех свободный.