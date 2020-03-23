Дни Старого города в июне не состоятся

Таллиннские 39-е Дни старого города, которые были запланированы с 4 по 7 июня, отменены из-за короновируса.
”С сожалением сообщаем, что мы вынуждены из-за пандемии коронавируса принять тяжелое решение и отменить традиционные летние Дни Старого города. Поскольку сейчас уже настало время заключения договоров, а уверенности в позитивном развитии ситуации нет, то не имеет смысла впустую привлекать людей и делать траты”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Она добавила, что если к концу лета ситуация стабилизируется, то можно будет взвесить возможность проведения Дней Старого города в усеченном виде во второй половине года. ”Было бы очень обидно дать пропасть отличной работе команды организаторов во главе с Анне Вельт, которая началась еще прошлой осенью”, — добавила Аус.
Главный организатор Дней Старого города Анне Вельт отметила, что организованный конкурс по сбору идей для программы мероприятия прошел успешно и было бы здорово претворить представленные на конкурс проекты в будущем в жизнь.
”Большая работа по подготовке программы мероприятия уже проделана и находилась в последней стадии. Я хотела бы поблагодарить за это всех организаторов и партнеров — музеи, национальную оперу ”Эстония”, Таллиннский литературный центр, историков и всех, принявших участие в конкурсе. Надеюсь, что у нас будет возможность донести запланированные истории и легенды до людей и конечно же они со временем не потеряют свою ценность. Посвященный Георгу Отсу концерт может состояться и осенью. Аналогичная ситуация и с Яном Кроссем и Вольдемаром Пансо, которым в программе также было отведено особое место”, — сказала Вельт.
По ее словам, будет доведен до конца проходящий в рамках Дней старого города конкурс страшных историй, который продлен до 30 апреля. В этом году Дни Старого города должны были носить название ”Истории и легенды” и быть посвящены истории Таллинна и легендарным личностям.
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