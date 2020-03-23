Дни Старого города в июне не состоятся

”С сожалением сообщаем, что мы вынуждены из-за пандемии коронавируса принять тяжелое решение и отменить традиционные летние Дни Старого города. Поскольку сейчас уже настало время заключения договоров, а уверенности в позитивном развитии ситуации нет, то не имеет смысла впустую привлекать людей и делать траты”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Она добавила, что если к концу лета ситуация стабилизируется, то можно будет взвесить возможность проведения Дней Старого города в усеченном виде во второй половине года. ”Было бы очень обидно дать пропасть отличной работе команды организаторов во главе с Анне Вельт, которая началась еще прошлой осенью”, — добавила Аус.

Главный организатор Дней Старого города Анне Вельт отметила, что организованный конкурс по сбору идей для программы мероприятия прошел успешно и было бы здорово претворить представленные на конкурс проекты в будущем в жизнь.