Дни народов Эстонии начинаются уже на этой неделе!
Уже в конце этой недели, 20 сентября, начнется традиционная неделя Дней народов Эстонии в Центре русской культуры.
Уже в конце этой недели, 20 сентября, начнется традиционная неделя Дней народов Эстонии в Центре русской культуры.
С 20 по 27 сентября состоится традиционная неделя Дней народов Эстонии в Центре русской культуры. Гостей праздника ждёт насыщенная, разнообразная, развлекательная и познавательная культурная программа, адресованная широкой публике от детей до зрителей преклонного возраста: выставки, лекции, концерты классической, народной и эстрадной музыки, презентация книги.
Пять мероприятий из шестнадцати запланированных пройдёт в том числе и в рамках XVI Международного праздника песни и танца "Славянский венок 2020", который посвящён 100-летию со дня рождения Николая Васильевича Соловья. Это часть мероприятий праздника, которые были перенесены с весны на сентябрь и органично вписались в концепцию Дней народов Эстонии. ”Славянский венок 2020" стартовал 5 марта, в день юбилея Николая Соловья, но последующие мероприятия были приостановлены из-за введения чрезвычайного положения.
"Мы все разные, но живем под одним небом, знаем и любим культуру друг друга, уважаем и храним свои обычаи и традиции. Сила страны в многообразии и единстве её народов, а наш Дом, всегда открытый для всех, в эти дни особенно ярко передает зрителям энергию и красоту национальных культур", — пишут организаторы..
Программа Дней народов Эстонии 2020 стартует 20 сентября. В 14.00 в Большом зале Центра русской культуры состоится традиционный концерт ”Песня русская, родная”, в котором впервые примут участие русские народные хоры и ансамбли из Тарту, Маарду и Нарвы.
Одно из главных мероприятий Дней состоится в официальную дату 24 сентября в 18.00 в Большом зале Центра и готовит зрителям самый большой сюрприз — в эстрадном концерте ”Песни на все времена” прозвучат хиты 70-90 годов ХХ века. Когда-то их пели на русском любимые эстонские солисты Георг Отс, Яак Йоала, Тынис Мяги, Анне Вески…Но ”Песни на все времена” не стареют и не выходят из моды. Эти неувядаемые шлягеры исполнят: Эдуард Томан, ”Трио ”Романс”, шоу-группа ”Айрис”, Вячеслав Резниченко, Рафаэль Шарафетдинов, Наталья Заугарова.
Традиционный концерт ”Под одним небом” состоится 26 сентября в 14.00 в Большом зале. Этот концерт, как всегда, совместно проводят Союз русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Объединение национально-культурных обществ ”Лира”, и в нем примут участие более 20 коллективов, представляющих культуру разных национальностей, живущих в Эстонии.
Нынче в праздничной программе отдельные дни отданы для концертов белорусских и украинских культурных обществ. 27 сентября в 14.00 (Большой зал) в концерте ”Украина моя, любовь моя” выступят таллиннские украинские хоры, ансамбли и солисты: Мария Кондратьева (сопрано), Вячеслав Резниченко (тенор), Людмила Грамяк (бандура), Микола Рыбченко (баян), Раиса Рыбченко (скрипка). 26 сентября в Малом зале в 17.00 ”Краски Беларуси” оживут с участием обществ белорусской культуры ”Лёс” (Таллинн), ”Ялинка” (Маарду) и ”СПАДКI” (Тарту).
Кроме того, Малый зал Центра русской культуры представит зрителям насыщенную программу на всю неделю:
- 20 сентября в 17.00 здесь состоится юбилейный концерт Веры Соколовой ”Душа цыганская”.
- 23 сентября в 18.00 ждём всех заинтересованных на концерт классической музыки ”Мы здесь живем”, в котором выступят солисты Русского Филармонического общества.
- 24 сентября в 14.00 состоится презентация книги Андрея Бабина ”Если ты русский. Жизнь и дело Николая Соловья” (вход по пригласительным).
- 25 сентября в 18.00 в Малом зале русские фольклорные ансамбли Эстонии ждут зрителей на концерте ”Песенные мостки”, в котором участвуют коллективы из Таллинна, Пярну и Хаапсалу.
- 27 сентября в 13.00 четыре детских и взрослых хоровых коллектива, которыми руководит Светлана Заугарова, исполнят ”Песни разных народов”.
Конференц-зал Центра русской культуры отдан тематическим лекциям. 21 сентября в 12.00 любители живописи могут совершить виртуальную экскурсию по выставке ”Василий Поленов” в online-лектории Русского музея Санкт-Петербурга. 22 сентября в 17.00 слушателей ждет культуролог Татьяна Червова, а 23 сентября в 12.00 состоится лекция художника Сергея Минина.
Если же вас интересуют авторские коллекции, то 21 сентября в 16.00 в фойе второго этажа вас ждут новгородские чайники из собрания Марины Теэ и её лекция на тему: ”Чайники: Домовые мы. Счастье в дом приносим”.
В программе Дней народов Эстонии, как всегда, есть и выставки, объединенные одной темой. 22 сентября в 16.00 откроется выставка Объединения русских художников Эсто-нии ”Морской Таллинн”, а 23-го в 16.00 можно будет познакомиться с детским взглядом на ”Морской Таллинн”, полюбовавшись итогами летних пленэрных работ учеников изобразительных студий ”ARTEC” и ”5+5”. Обе выставки будут открыты до 12 октября.
Вход свободный!
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