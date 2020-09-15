Дни народов Эстонии начинаются уже на этой неделе!

С 20 по 27 сентября состоится традиционная неделя Дней народов Эстонии в Центре русской культуры. Гостей праздника ждёт насыщенная, разнообразная, развлекательная и познавательная культурная программа, адресованная широкой публике от детей до зрителей преклонного возраста: выставки, лекции, концерты классической, народной и эстрадной музыки, презентация книги.

Пять мероприятий из шестнадцати запланированных пройдёт в том числе и в рамках XVI Международного праздника песни и танца "Славянский венок 2020", который посвящён 100-летию со дня рождения Николая Васильевича Соловья. Это часть мероприятий праздника, которые были перенесены с весны на сентябрь и органично вписались в концепцию Дней народов Эстонии. ”Славянский венок 2020" стартовал 5 марта, в день юбилея Николая Соловья, но последующие мероприятия были приостановлены из-за введения чрезвычайного положения.

"Мы все разные, но живем под одним небом, знаем и любим культуру друг друга, уважаем и храним свои обычаи и традиции. Сила страны в многообразии и единстве её народов, а наш Дом, всегда открытый для всех, в эти дни особенно ярко передает зрителям энергию и красоту национальных культур", — пишут организаторы..

Программа Дней народов Эстонии 2020 стартует 20 сентября. В 14.00 в Большом зале Центра русской культуры состоится традиционный концерт ”Песня русская, родная”, в котором впервые примут участие русские народные хоры и ансамбли из Тарту, Маарду и Нарвы.

Одно из главных мероприятий Дней состоится в официальную дату 24 сентября в 18.00 в Большом зале Центра и готовит зрителям самый большой сюрприз — в эстрадном концерте ”Песни на все времена” прозвучат хиты 70-90 годов ХХ века. Когда-то их пели на русском любимые эстонские солисты Георг Отс, Яак Йоала, Тынис Мяги, Анне Вески…Но ”Песни на все времена” не стареют и не выходят из моды. Эти неувядаемые шлягеры исполнят: Эдуард Томан, ”Трио ”Романс”, шоу-группа ”Айрис”, Вячеслав Резниченко, Рафаэль Шарафетдинов, Наталья Заугарова.

Традиционный концерт ”Под одним небом” состоится 26 сентября в 14.00 в Большом зале. Этот концерт, как всегда, совместно проводят Союз русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Объединение национально-культурных обществ ”Лира”, и в нем примут участие более 20 коллективов, представляющих культуру разных национальностей, живущих в Эстонии.