”Дни Довлатова в Таллинне”: обнародована обширная программа фестиваля

”Мы посвящаем нынешний фестиваль мечтам, исполнения которых иногда приходится ждать долгие годы, а то и всю жизнь” — рассказывает о фестивале его бессменный художественный руководитель Елена Скульская.

Нынешние ”Дни Довлатова”, по традиции, привлекут представителей разных видов искусства. На этот раз творчество и биография писателя будут рассмотрены, в том числе, через призму кино, театра, музыки и фотографии.

Всего в программе около 15 мероприятий, на некоторые из которых следует предварительно зарегистрироваться.

Фестиваль ”Дни Довлатова в Таллинне” проходит под эгидой Союза писателей Эстонии, главный партнер — мэрия Таллинна, мероприятие поддерживает также Капитал культуры Эстонии.

23 августа

18.00 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ В ДОМЕ ПИСАТЕЛЕЙ (Харью, 1) — вход

свободный

Выступают председатель Союза писателей Эстонии Тийт Алексеев,

художественный руководитель фестиваля Елена Скульская, почетный гость — писатель Андрей Арьев

18.30 Лекция петербургского скульптора, победителя двух

конкурсов на лучший памятник Иосифу Бродскому Владимира Цивина

”Метафора в скульптуре”

20.00 Мировая премьера документального фильма петербургского режиссера

Ильи Верхоглядова ”Демарш энтузиаста” (2019)

24 августа