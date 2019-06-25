”Дни Довлатова в Таллинне”: обнародована обширная программа фестиваля

VI Международный фестиваль ”Дни Довлатова в Таллинне” пройдет с 23 по 25 августа.
”Мы посвящаем нынешний фестиваль мечтам, исполнения которых иногда приходится ждать долгие годы, а то и всю жизнь” — рассказывает о фестивале его бессменный художественный руководитель Елена Скульская.
Нынешние ”Дни Довлатова”, по традиции, привлекут представителей разных видов искусства. На этот раз творчество и биография писателя будут рассмотрены, в том числе, через призму кино, театра, музыки и фотографии.
Всего в программе около 15 мероприятий, на некоторые из которых следует предварительно зарегистрироваться.
Фестиваль ”Дни Довлатова в Таллинне” проходит под эгидой Союза писателей Эстонии, главный партнер — мэрия Таллинна, мероприятие поддерживает также Капитал культуры Эстонии.
23 августа
18.00 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ В ДОМЕ ПИСАТЕЛЕЙ (Харью, 1) — вход
свободный
Выступают председатель Союза писателей Эстонии Тийт Алексеев,
художественный руководитель фестиваля Елена Скульская, почетный гость — писатель Андрей Арьев
18.30 Лекция петербургского скульптора, победителя двух
конкурсов на лучший памятник Иосифу Бродскому Владимира Цивина
”Метафора в скульптуре”
20.00 Мировая премьера документального фильма петербургского режиссера
Ильи Верхоглядова ”Демарш энтузиаста” (2019)
24 августа
10.00 — 12.00 Экскурсионная программа по Довлатовским местам. По
предварительной записи. Проводят экскурсии:
журналист и экскурсовод Наталья Сааль natalja.saal@gmail.com
краевед и экскурсовод Йосеф Кац bltz@hot.ee
журналист, коллега Довлатова по ”Советской Эстонии”, обладатель нескольких
личных писем Довлатова Вячеслав Иванов, автомобильный маршрут slavivan2801@gmail.com
13.00 — 17.00 ЛИТЕРАТУРНАЯ БЕСЕДКА. Дом писателей (Харью, 1). Вход свободный
1. Презентация книги Андрея Арьева, Елены Скульской и Александра Гениса
”Dovlatovi kolm linna” (”Три города Довлатова”). Участвуют авторы сборника,
2. Выступление редактора журнала ”Звезда” Андрея Арьева ”Довлатов и Бродский”. Впервые прозвучат письма Сергея Довлатова, адресованные Иосифу Бродскому, предоставленные наследниками журналу ”Звезда”. Вопросы оратору задают студенты ”Поэтического содружества”
3. Беседа Александра Гениса с редактором отдела культуры ”Новой газеты”
Ольгой Тимофеевой ”Писатель и журналистика”
4.Презентация книги Елены Скульской ”Компромисс между жизнью и смертью.
Довлатов в Таллине и другие встречи”. Беседа автора с филологом Михаилом
Труниным ”Шестидесятники и современная литература”
18.00 ”Ромео и Джульетта Макбет”
Музыкальный фарс по трагедиям Шекспира представляют участники
театральной студии ”Поэтическое содружество” (по предварительной записи
skulskaja@infonet.ee)
19.30 Встреча с фотохудожником Марком Серманом (США): ”Довлатов в Нью-Йорке” и переводчиком и публицистом Натальей Новохацкой (США): ”Воспоминания о Довлатове”
25 августа
ТОП
10.00 — 12.00 Экскурсионная программа (полный повтор 24 августа)
13.00 – 14.00 Историк моды Марина Скульская: ”Русская литература и
мода” (на русском языке, по предварительной записи m9112918844@gmail.com)
14.00 — 15.00 Историк моды Марина Скульская ”Английская литература и
мода” (на английском языке, по предварительной записи
m9112918844@gmail.com)
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.00 ”Ромео и Джульетта Макбет”
Музыкальный фарс по трагедиям Шекспира представляют участники
театральной студии ”Поэтическое содружество” (по предварительной записи
skulskaja@infonet.ee).
19.00 — 19.45 Лекция профессора Калифорнийского университета, старшего научного сотрудника Таллиннского университета Игоря Пильщикова ”Джаз в мире Довлатова”
20.00 — 21.00 Вечер джаза
Джаз-квартет: Никита Корзоун — саксофон, Ара Яралян — контрабас, Михаил Никитин –
барабаны, Юрий Шлейфман – клавиши, кларнет.
Все дни фестиваля работает книжная лавка! Можно приобрести по особой цене книги участников фестиваля и получить автограф.
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