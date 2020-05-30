30.05.2020, 21:40

Дневной центр Хааберсти вновь частично открыт с 1 июня


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Haabersti viadukti avamine
Haabersti viadukti avamineFoto: Ilmar Saabas

1 июня вновь частично открывается дневной центр Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24). По предварительной регистрации посетители могут пользоваться различными услугами дневного центра. Кружки возобновят работу только осенью.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги дневной центр Хааберсти вновь открыт с 1 июня, но во избежание скопления людей, жители могут воспользоваться услугами по предварительной регистрации. ”К сожалению, пожилые входят в группу риска в отношении коронавируса. В интересах здоровья жителей и для предотвращения распространения вируса, в данный момент приходится считаться с определёнными ограничениями”, — сказал старейшина.

”Гости должны при входе в здание дезинфицировать руки и, по возможности, носить маску, также нужно следовать правилу 2+2 и исходить из указаний и рекомендаций работников дневного центра”, — пояснил Ханимяги и отметил, что работники учреждения будут следить за тем, чтобы помещения были заполнены не более чем на 50%.

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Старейшина добавил, что предлагаемая дневным центром услуга по уходу на дому доступна в полном объёме, а работа дневного центра доступна по графику ещё две недели. ”Это означает, что в детской комнате дневного центра дети, требующие повышенного внимания, получают питание и при необходимости, по предварительной договорённости, могут приходит учиться”, — объяснил Ханимяги.

В дневном центре Хааберсти можно, при желании, получить следующие услуги: парикмахер, маникюр, педикюр, массаж, стирка белья, душ, баня, доступ в интернет, копии документов, измерение давления и аренда помещений. Все услуги доступны по предварительной регистрации по телефону 56242925.

С 29 июня по 2 августа дневной центр Хааберсти закрыт и уходит в летний отпуск.

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