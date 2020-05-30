Дневной центр Хааберсти вновь частично открыт с 1 июня

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги дневной центр Хааберсти вновь открыт с 1 июня, но во избежание скопления людей, жители могут воспользоваться услугами по предварительной регистрации. ”К сожалению, пожилые входят в группу риска в отношении коронавируса. В интересах здоровья жителей и для предотвращения распространения вируса, в данный момент приходится считаться с определёнными ограничениями”, — сказал старейшина.

”Гости должны при входе в здание дезинфицировать руки и, по возможности, носить маску, также нужно следовать правилу 2+2 и исходить из указаний и рекомендаций работников дневного центра”, — пояснил Ханимяги и отметил, что работники учреждения будут следить за тем, чтобы помещения были заполнены не более чем на 50%.

Старейшина добавил, что предлагаемая дневным центром услуга по уходу на дому доступна в полном объёме, а работа дневного центра доступна по графику ещё две недели. ”Это означает, что в детской комнате дневного центра дети, требующие повышенного внимания, получают питание и при необходимости, по предварительной договорённости, могут приходит учиться”, — объяснил Ханимяги.

В дневном центре Хааберсти можно, при желании, получить следующие услуги: парикмахер, маникюр, педикюр, массаж, стирка белья, душ, баня, доступ в интернет, копии документов, измерение давления и аренда помещений. Все услуги доступны по предварительной регистрации по телефону 56242925.

С 29 июня по 2 августа дневной центр Хааберсти закрыт и уходит в летний отпуск.