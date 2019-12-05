Дмитриев: когда путешествую по Скандинавии и Европе, вижу жизнерадостных пенсионеров

Про словам Дмитриева, спорт играет важную роль в укреплении здоровья нации. ”На сегодняшний день средняя продолжительность жизни в Эстонии увеличилась. Однако количество лет, прожитых в полном здравии, остается на прежнем уровне. Среди мужчин этот показатель составляет 52,8 лет, среди женщин — 55,6 лет. Это означает, что в течение значительной части своей жизни люди вынуждены постоянно бороться с какими-то недугами, постоянно принимая лекарства”, — пояснил Дмитриев.

Он подчеркнул, что такую ситуацию нельзя принимать за норму.

”Когда путешествую по Скандинавии и Центральной Европе и вижу их жизнерадостных и активных пенсионеров, занимающихся спортивной ходьбой или катающихся на велосипедах, мне становится грустно за наших пожилых людей”, — отметил он.

Дмитриев добавил, что результаты проведенного Институтом здоровья исследования показывают, что проблема избыточного веса у детей продолжает усугубляться. ”В то же время, у нас в стране до сих пор никогда не было такого количества силовых залов, стадионов, троп здоровья и пр. Даже при строительстве Рейэди теэ в Таллинне особое внимание было уделено спорту: отведены отдельные площади для беговой и велосипедной дорожек. И здесь большой вопрос, почему наши люди не используют имеющиеся возможности”, — сказал он.