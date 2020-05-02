02.05.2020, 21:43

Для жителей тартуского общежития смягчили ограничения

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Tartu Raatuse ühiselamu läks karantiini
MÄRK JAMAST: Pühapäeval askeldasid Raatuse 22 ühiselamu juures kaitseülikondades inimesed.Argo Ingver

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал сегодня распоряжение, которое смягчает ограничения на передвижение для жильцов тартуского общежития на Раатусе, 22.

Для тех близко контактировавших с заболевшими лиц, которые в течение двух недель соблюдали ограничения на передвижение и у них не проявились симптомы COVID-19, в дальнейшем будут действовать общереспубликанские ограничения для здоровых людей.

В отношении лиц, которые 29 апреля или позднее контактировали с людьми, чей тест на коронавирус оказался положительным, в дальнейшем будут действовать ограничения для круга близких контактов, перечисленные в пункте 4 распоряжения 52 руководителя чрезвычайного положения.

Также больше нет необходимости в пункте, которые обязует применять ограничения на передвижение к тем жителям общежития, которые ждут результатов тестов, поскольку на данный момент протестированы уже все.

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Здоровые жильцы общежития в дальнейшем смогут общаться с другими людьми, соблюдая только общегосударственные ограничения, кроме того, отменяется требование обозначать территорию вокруг общежития, по которой могут передвигаться люди, близко контактировавшие с заболевшими, поскольку в дальнейшем такие жесткие ограничения на свободу передвижения применяться не будут.

Прежнее распоряжение в отношении Раатусе, 22 было изменено потому, что большинство жильцов общежития здоровы, однако по-прежнему необходимо применять ограничения к тем лицам, чьи тесты, сделанные 29 апреля или позже, показали положительный результат.

Введенные распоряжением меры действуют вплоть до изменения распоряжения, необходимость в котором оценивается не реже, чем раз в две недели. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

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